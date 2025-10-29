البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس الصيني غدا في كوريا الجنوبية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ غدًا الخميس في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر الأربعاء أن اللقاء سيشكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية ومجالات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة معمقة للقضايا الاستراتيجية والملفات الكبرى المثيرة لقلق البلدين.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة غو جياكون خلال مؤتمر صحفي أن بلاده "مستعدة للعمل مع الجانب الأمريكي لتحقيق نتائج إيجابية للاجتماع المرتقب، وتوفير زخم جديد لتطوير العلاقات الصينية–الأمريكية على نحو مستقر ومتوازن".

من جانبها، أشارت إدارة البيت الأبيض إلى أن اللقاء سيعقد على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي تستضيفها كوريا الجنوبية هذا الأسبوع، مؤكدة أن الزعيمين سيناقشان ملفات التجارة والتكنولوجيا والأمن الإقليمي.

وتشهد العلاقات بين واشنطن وبكين خلال الأشهر الأخيرة توترات متصاعدة، على خلفية الرسوم الجمركية المتبادلة والقيود الأمريكية على شركات التكنولوجيا الصينية، في مقابل خطوات صينية لتقييد صادرات المعادن النادرة الحيوية للصناعات المتقدمة حول العالم.

ويتوقع أن يشكل هذا اللقاء محطة مفصلية في تحديد مسار العلاقات بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، وسط ترقب دولي واسع لما قد يسفر عنه من تفاهمات جديدة أو تصعيد محتمل في الملفات العالقة بين الجانبين.