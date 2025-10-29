سيول: ترامب أصبح أول رئيس للولايات المتحدة يُمنح وسام موغونغهوا الكبير

أعلنت رئاسة كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبح أول رئيس للولايات المتحدة يُمنح وسامَ «وسام موغونغهوا الكبير» (Grand Order of Mugunghwa)، وهو أعلى وسام مدني في كوريا الجنوبية، تكريماً «لدوره كصانع سلام» في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لـ رويترز.

وجاء التكريم خلال زيارة ترامب إلى مدينة قيونغجو، والتي شكّلت المحطة الأخيرة في جولة آسيوية شملت أيضاً ماليزيا واليابان.

في مراسم رسمية، رافقته طائرة نقل عسكرية كورية وأُطلقت تحيّات مدفعية، وعزفت فرقة الموسيقى النشيد «YMCA» لدى وصوله، وفقا لـ رويترز.

إلى جانب الوسام، قدّمت سيول لـترامب نسخة من تاج ذهبي مستوحى من تاج مملكة سِلا (Silla) التاريخية.

وسام موغونغهوا الكبير

وسام موغونغهوا الكبير مُنشأ في العام 1949، ويحمل اسم الزهرة الوطنية الكورية «موغونغهوا» (Hibiscus syriacus)، ويُمنح للشخصيات التي ساهَمت «بشكل استثنائي» في تطوير أمن الدولة الكورية الجنوبية.

ويقول بيان رئاسة كوريا الجنوبية إن الوسام وُجّه إلى ترامب «اعترافاً بدوره في دفع مسار السلام على شبه الجزيرة الكورية».

ويعد تكريم ترامب إشارة رمزية من كوريا الجنوبية إلى ترسيخ الشراكة مع واشنطن في مسارٍ يعتبره الرئيس الكوري لي جاي‑ميونغ «بداية لعصر ذهبي» بين البلدين، وفقا لنيويورك بوست.

استثمارات ضخمة

من الناحية الاقتصادية والتجارية، تحمل الزيارة أبعاداً أوسع، إذ طالب ترامب سيول باستثمارات ضخمة، وتوقعت كوريا تعزيز موقعها ضمن التحالف الأمريكي في آسيا، وفقا لـ اسوشيتدبرس الامريكية.

لكن في المقابل، شهدت الزيارة احتجاجات محلية في كوريا الجنوبية تحت شعارات مثل «لا ملوك»، في إشارة إلى رفض رمزي لمنح طابع ملوكي للضيف الأمريكي، وفقا لمجلة تايم الامريكية

ويبرز منح وسام موغونغهوا الكبير لترامب حرص سيول على تعزيز «التحالف الاستراتيجي» مع واشنطن، وتقديم إشارات إيجابية في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية-الكورية تحديات متعدّدة: من ملفات التجارة إلى تكلفة استضافة القوات الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، يمنح التكريم ترامب نفوذاً رمزيّاً على الساحة الآسيوية قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، ما يعكس دينامية المحاور التي تشكّلها واشنطن تجاه الشرق الأقصى.

في ختام زيارته، بدا ترامب وهو يرتدي الوسام ويُعبّر عن إعجابه قائلاً: «إنه جميل جداً، وأرغب في ارتدائه الآن».

ولا يعد تكريم الرئيس الأمريكي مجرد تكريم فردي، بل خطوة سياسية من كوريا الجنوبية نحو إعادة ترتيب أولويات التحالف الدولي في منطقة آسيا-الباسيفيك.