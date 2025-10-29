قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: انخفاض شهري يتجاوز 12 ألف مولود في يناير وفبراير 2025
كجوك:عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة توثق معالم المتحف المصري الكبير
لمشاركته في حرب غزة.. منع جندي إسرائيلي من دخول بلد أوروبي
السجن 3 سنوات لـ طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال
تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني غدا سيسير بشكل جيد
أخبار العالم

سيول: ترامب أصبح أول رئيس للولايات المتحدة يُمنح وسام موغونغهوا الكبير

علي صالح

أعلنت رئاسة كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبح أول رئيس للولايات المتحدة يُمنح وسامَ «وسام موغونغهوا الكبير» (Grand Order of Mugunghwa)، وهو أعلى وسام مدني في كوريا الجنوبية، تكريماً «لدوره كصانع سلام» في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لـ رويترز. 

وجاء التكريم خلال زيارة ترامب إلى مدينة قيونغجو، والتي شكّلت المحطة الأخيرة في جولة آسيوية شملت أيضاً ماليزيا واليابان. 

في مراسم رسمية، رافقته طائرة نقل عسكرية كورية وأُطلقت تحيّات مدفعية، وعزفت فرقة الموسيقى النشيد «YMCA» لدى وصوله، وفقا لـ رويترز. 

إلى جانب الوسام، قدّمت سيول لـترامب نسخة من تاج ذهبي مستوحى من تاج مملكة سِلا (Silla) التاريخية. 

وسام موغونغهوا الكبير

وسام موغونغهوا الكبير مُنشأ في العام 1949، ويحمل اسم الزهرة الوطنية الكورية «موغونغهوا» (Hibiscus syriacus)، ويُمنح للشخصيات التي ساهَمت «بشكل استثنائي» في تطوير أمن الدولة الكورية الجنوبية. 

ويقول بيان رئاسة كوريا الجنوبية إن الوسام وُجّه إلى ترامب «اعترافاً بدوره في دفع مسار السلام على شبه الجزيرة الكورية». 

ويعد تكريم ترامب إشارة رمزية من كوريا الجنوبية إلى ترسيخ الشراكة مع واشنطن في مسارٍ يعتبره الرئيس الكوري لي جاي‑ميونغ «بداية لعصر ذهبي» بين البلدين، وفقا لنيويورك بوست.

استثمارات ضخمة

من الناحية الاقتصادية والتجارية، تحمل الزيارة أبعاداً أوسع، إذ طالب ترامب سيول باستثمارات ضخمة، وتوقعت كوريا تعزيز موقعها ضمن التحالف الأمريكي في آسيا، وفقا لـ اسوشيتدبرس الامريكية. 

لكن في المقابل، شهدت الزيارة احتجاجات محلية في كوريا الجنوبية تحت شعارات مثل «لا ملوك»، في إشارة إلى رفض رمزي لمنح طابع ملوكي للضيف الأمريكي، وفقا لمجلة تايم الامريكية 

ويبرز منح وسام موغونغهوا الكبير لترامب حرص سيول على تعزيز «التحالف الاستراتيجي» مع واشنطن، وتقديم إشارات إيجابية في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية-الكورية تحديات متعدّدة: من ملفات التجارة إلى تكلفة استضافة القوات الأمريكية. 

وفي الوقت نفسه، يمنح التكريم ترامب نفوذاً رمزيّاً على الساحة الآسيوية قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، ما يعكس دينامية المحاور التي تشكّلها واشنطن تجاه الشرق الأقصى.

في ختام زيارته، بدا ترامب وهو يرتدي الوسام ويُعبّر عن إعجابه قائلاً: «إنه جميل جداً، وأرغب في ارتدائه الآن». 

ولا يعد تكريم الرئيس الأمريكي مجرد تكريم فردي، بل خطوة سياسية من كوريا الجنوبية نحو إعادة ترتيب أولويات التحالف الدولي في منطقة آسيا-الباسيفيك.

كوريا الجنوبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسام موغونغهوا الكبير أعلى وسام مدني في كوريا الجنوبية شبه الجزيرة الكورية مدينة قيونغجو

المزيد

