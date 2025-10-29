استقبال بارد من ترامب لرئيس وزراء كندا .. فما السبب؟

خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية لزيارة، لم يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحا على إذابة العلاقات مع جارة الولايات المتحدة الشمالية، كندا، اليوم حيث حضر عشاء مع مجموعة صغيرة من زعماء العالم بما في ذلك رئيس وزراء كندا مارك كارني.

وفي حين قدم تحياته الحارة وتبادل المجاملات مع العديد من نظرائه الآخرين، لم يتفاعل ترامب مع كارني خلال التقاط صورة جماعية.

وقف ترامب ومضيفه، الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، في وسط المجموعة، بينما وقف كارني في النهاية. في حفل العشاء، جلس ترامب وكارني متقابلين على طاولة مُعدّة لثمانية أشخاص.

أشار ترامب بإيجاز إلى كارني، فردّ رئيس الوزراء الكندي التحية بينما جلس الرئيس الأمريكي على مقعده.

وعلّق كارني على اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في اليابان، الذي وصفه الرئيس بأنه "اجتماع رائع".

يأتي هذا الاستقبال البارد في ظل تصاعد التوترات التجارية بين البلدين. صرّح ترامب بأنه سيزيد الرسوم الجمركية على كندا بنسبة 10% بسبب ما وصفه بإعلان "مُزيّف" تضمن أجزاءً من خطابٍ مُناهضٍ للرسوم الجمركية ألقاه الرئيس السابق رونالد ريجان عام 1987. ورفض ترامب الإفصاح عن موعد دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.

خلال حفل قصير، شكر ترامب الرئيس لي على بسط "السجادة الحمراء"، وأشاد ببعض إنجازاته، وتطلع إلى اجتماعه يوم الخميس مع الزعيم الصيني شي جين بينج، والذي توقع أن يستمر "ثلاث أو أربع ساعات".