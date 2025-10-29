لمشاركته في حرب غزة.. منع جندي إسرائيلي من دخول بلد أوروبي

أوقف رجال الشرطة في التشيك، مساء الثلاثاء، جنديا في الجيش الإسرائيلي وزوجته، أثناء فحص الجوازات في مطار براج، وأبلغوا الجندي بأنه ممنوع من دخول الأراضي التشيكية.

واحتجزت سلطات التشيك في مطار براج الدولي الجندي الذي شارك بالحرب في غزة ولبنان، بعد أن تلقت إخطارا من فرنسا يفيد بوجود "تنبيه جنائي" صادر بحقه، رغم أنه لم يسبق له زيارة فرنسا مطلقا.

وبعد استجواب مطول، أوضحت السلطات أن فرنسا أدرجت اسمه على قائمة "تنبيه جنائي" سارية في جميع دول منطقة شنجن، مما يعني منعه من دخول أي دولة أوروبية عضو في الاتفاقية.

يذكر أنه منذ بدء حرب غزة التي استمرت عامين، واجه عسكريون إسرائيليون الملاحقة في دول عدة، وسط اتهامات بارتكابهم جرائم حرب في القطاع المدمر.

وبحسب رواية الجندي الاحتياطي، الذي سافر إلى براج لقضاء إجازة قصيرة مع زوجته، فقد تم احتجازه لساعات طويلة داخل المطار قبل أن يمنع من دخول البلاد ويجبر على العودة إلى إسرائيل، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وقال الجندي للصحيفة الإسرائيلية: "عاملوني كمجرم، ولا أحد يقدم لي تفسيرا لما حدث".

وقال الجندي إن المسؤولين التشيكيين أبلغوه بأن التحذير الفرنسي يتهمه بالتورط في "جرائم خطيرة"، مرجحا أن يكون الأمر ناتجا فقط عن خطأ أو سرقة لهويته.

وأضاف: "قالوا ربما بسبب خدمتي العسكرية أو أن أحدا استخدم بياناتي لارتكاب جرائم.. لم أزر فرنسا في حياتي".

وبحسب الجندي، فقد أخبرته السلطات التشيكية أن رفع التنبيه لا يمكن أن يتم إلا من جانب فرنسا، وحتى ذلك الحين سيظل ممنوعا من دخول أي دولة في فضاء شنجن.