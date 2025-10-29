بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال

أكد رئيس معهد كورتشاتوف النووي الروسي، ميخائيل كوفالتشوك، أن مشروع تطوير ناقلة نووية غواصة للغاز المسال أصبح اليوم واقعا، وذلك خلال مؤتمر RAO/CIS Offshore 2025، حسبما أفادت وكالة بورت نيوز الروسية.



وأوضح كوفالتشوك، أن فكرة تطوير هذه الناقلة الغواصة اقترحها سابقًا نائب رئيس أكاديمية العلوم السوفيتية وأكاديمية العلوم الروسية، يفغيني فيليخوف.

و قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة الروسية دعما كاملا لمشروع تطوير ناقلة نووية غواصة للغاز المسال، مع صدور توجيه رئاسي رسمي بهذا الشأن.

وأشار كوفالتشوك إلى أن المشروع يحظى بدعم كامل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشركة "غازبروم"، مضيفا أن كل الأمور تسير وفق المخطط، وأن المشروع قد يصبح حلا وطنيا روسيا لمشكلة نقل الغاز الطبيعي المسال.

وذكرت وسائل الإعلام ، أن تصميم الغواصة النووية المخصصة لنقل الغاز الطبيعي المسال من مشاريع القطب الشمالي الروسية يتولاه مكتب "مالاخيت" للتصاميم المتخصص في تطوير الغواصات.

ومن المقرر أن يبلغ طول الغواصة حوالي 360 مترا، بما يتناسب مع أكبر رصيف في ميناء سابيتا بشبه جزيرة يامال في القطب الشمالي، ويصل عرضها إلى نحو 70 مترا، وارتفاعها إلى 30 مترا، والغاطس من 12 إلى 13 مترا. وتصل الطاقة الإجمالية لمحركات الدفع إلى 90 ميغاواط، وتصل سرعتها تحت الجليد إلى 17 عقدة بحرية، مع قدرة حمولة تبلغ 180 ألف متر مكعب.

وأوضح ديمتري سيدورينكوف، رئيس قسم التصاميم المستقبلية الواعدة في مكتب "مالاخيت"، أن هذه الناقلات الغواصة يمكن دمجها في البنية التحتية الحالية لمشاريع الغاز الطبيعي المسال الروسية في القطب الشمالي، ما يعزز قدرة روسيا على تطوير الشحن البحري للغاز بطريقة مبتكرة وآمنة.

