وزير الخارجية القبرصي يزور الهند لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

توجه وزير الخارجية القبرصي قسطنطينوس كومبوس اليوم "الأربعاء" إلى الهند، في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكرت وزارة الخارجية القبرصية، في بيان لها اليوم، أن الزيارة تهدف إلى دفع التعاون في القضايا السياسية والاقتصادية والإقليمية، ومناقشة مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والهند قبيل تولي قبرص الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن كومبوس سيعقد غدا الخميس، اجتماعًا ثنائيًا مع جايشانكار، يليه محادثات موسعة بين الجانبين.

وبحسب البيان، من المنتظر أن يختتم الوزير زيارته بإلقاء كلمة في المجلس الهندي للشئون العالمية، يستعرض فيها آفاق التعاون الاستراتيجي ودور قبرص كركيزة للاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والاتحاد الأوروبي.