الزعيم الصيني شي جين بينج يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كوريا الجنوبية.. غدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على لقاءه بنظيره الصيني وانه قد يستغرق من ثلاثة إلى أربع ساعات.

كما أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الزعيم الصيني شي جين بينج سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كوريا الجنوبية غدا.

وقال متحدث باسم الوزارة إن الجانبين "سيتبادلان وجهات النظر حول العلاقات بين الولايات المتحدة والصين والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، مضيفا أن الاجتماع سيعقد في مدينة بوسان.

أعلنت واشنطن عن القمة المرتقبة قبل أيام قليلة. وعادةً ما تمتنع بكين عن تأكيد حضور كبار المسؤولين حتى اقتراب موعد الاجتماعات.