إيران تدعو إلى محاسبة ترامب على تصريحاته ضدها

أصدرت سفارة إيران في اليابان بيانا شديد اللهجة أدانت فيه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشاد مرة أخرى خلال زيارته لليابان بالهجوم العسكري الذي شنته واشنطن على المنشآت النووية الإيرانية في وقت سابق من هذا العام.

في رسالة نشرتها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، كتبت السفارة: "إن فخر الرئيس الأمريكي المتجدد بعمل عدواني صريح ضد إيران، كدولة مستقلة، يؤكد مرة أخرى الانتهاك الواضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية".

وأضاف البيان: "إن ما قاله لا يعزز إلا ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة على المستوى الدولي على أفعالهم".

وفي إشارة إلى التداعيات الأوسع لتصريحات ترامب، تابعت السفارة: "هذا التهور المثير للقلق، لأنه تحت ستار "السلام من خلال القوة"، فإنه يوفر ذريعة واضحة لمثيري الحرب في جميع أنحاء العالم الذين يسعون إلى إطلاق العنان لـ "أسلحتهم الجميلة" لخلق الفوضى وجني الحصاد بالموت - كل ذلك باسم إحلال السلام".

واختتم البيان قائلا: "لقد انقلب عصرنا رأسا على عقب تماما، حيث يتم إقرار القوة والجريمة وانعدام القانون تحت اسم السلام المقدس".

وجاء رد فعل السفارة في أعقاب تصريحات ترامب في طوكيو، حيث زعم أنه بقصف المواقع النووية الإيرانية ، منع البلاد من الحصول على أسلحة نووية في غضون شهرين، مؤكدا أن "هذا لم يعد هو الحال".

في أواخر يونيو، استهدفت الولايات المتحدة، في أعقاب هجمات النظام الإسرائيلي، ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران، فوردو، ونطنز، وأصفهان، في غارات جوية منسقة، مدعية أن العملية كانت تهدف إلى المساعدة في “إنهاء الصراع بين الاحتلال وإيران”.