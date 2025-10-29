قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء
إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام
الحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية
الفاو تكشف لـ"صدى البلد" حقيقة تفشي المجاعة في الفاشر ودارفور بالسودان
إيران تدعو إلى محاسبة ترامب على تصريحاته ضدها
البابا لاوُن الرابع عشر: السلام وحده مقدس والحرب جريمة ضد الله والإنسان
أحمد السيد: زيزو أفضل من تريزيجيه.. وجراديشار ليس على مستوى الأهلي
استقبال بارد من ترامب لرئيس وزراء كندا .. فما السبب؟
صلاح بديلا .. تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو
حبس ميدو شهرا وتغريمه 20 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف بتهمة السب والقذف
التعليم تعلن موعد ومكان مقابلات المتقدمين بطلبات الإعارة للدول الناطقة بغير العربية
ضمن "العودة الطوعية".. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ29 لنقل السودانيين لوطنهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تدعو إلى محاسبة ترامب على تصريحاته ضدها

مواقع نووية إيرانية جرى استهدافها
مواقع نووية إيرانية جرى استهدافها
محمد على

 أصدرت سفارة إيران في اليابان بيانا شديد اللهجة أدانت فيه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشاد مرة أخرى خلال زيارته لليابان بالهجوم العسكري الذي شنته واشنطن على المنشآت النووية الإيرانية في وقت سابق من هذا العام.

في رسالة نشرتها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، كتبت السفارة: "إن فخر الرئيس الأمريكي المتجدد بعمل عدواني صريح ضد إيران، كدولة مستقلة، يؤكد مرة أخرى الانتهاك الواضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية".

وأضاف البيان: "إن ما قاله لا يعزز إلا ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة على المستوى الدولي على أفعالهم".

وفي إشارة إلى التداعيات الأوسع لتصريحات ترامب، تابعت السفارة: "هذا التهور المثير للقلق، لأنه تحت ستار "السلام من خلال القوة"، فإنه يوفر ذريعة واضحة لمثيري الحرب في جميع أنحاء العالم الذين يسعون إلى إطلاق العنان لـ "أسلحتهم الجميلة" لخلق الفوضى وجني الحصاد بالموت - كل ذلك باسم إحلال السلام".

واختتم البيان قائلا: "لقد انقلب عصرنا رأسا على عقب تماما، حيث يتم إقرار القوة والجريمة وانعدام القانون تحت اسم السلام المقدس".

وجاء رد فعل السفارة في أعقاب تصريحات ترامب في طوكيو، حيث زعم أنه بقصف المواقع النووية الإيرانية ، منع البلاد من الحصول على أسلحة نووية في غضون شهرين، مؤكدا أن "هذا لم يعد هو الحال".

في أواخر يونيو، استهدفت الولايات المتحدة، في أعقاب هجمات النظام الإسرائيلي، ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران، فوردو، ونطنز، وأصفهان، في غارات جوية منسقة، مدعية أن العملية كانت تهدف إلى المساعدة في “إنهاء الصراع بين الاحتلال وإيران”.

إيران توجيه ضربة المنشآت النووية الإيرانية دونالد ترامب واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

ترشيحاتنا

كرة السرعة

بعثة السرعة تتجه للهند للمشاركة فى بطولة العالم

محمد السيد

أزمة تجديد عقد محمد السيد تشتعل داخل الزمالك.. ومصدر يكشف التفاصيل المالية

يانيك فيريرا

فيريرا في مأزق قبل مواجهة البنك الأهلي بسبب غياب ثنائي الجناح الأيسر

بالصور

8 فوائد للقرنفل للعناية بشعرك.. من النمو السريع حتى اللمعان الطبيعي

8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر

طاجن البطاطا بالمكسرات.. حلوى شتوية تجمع بين الدفء والمذاق الملوكي

طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات
طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات
طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

كورولا كونسبت
كورولا كونسبت
كورولا كونسبت

سهلة التنفيذ.. طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد