خبير استراتيجي: نتنياهو يريد تأجيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

علق اللواء أسامة كبير المستشار بكلية القادة والأركان والخبير الاستراتيجي، على الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الليلة الماضية .

وقال أسامة كبير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامجه" الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" نتنياهو يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ".

وتابع أسامة كبير :" نتنياهو يريد تأجيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ".

واكمل أسامة كبير :" نتنياهو لا يرغب في تماسك اتفاق قطاع غزة"، مضيفا:" المرحلة الثانية من اتفاق غزة سيكون بها قوات أممية لحماية وقف إطلاق النار داخل غزة ".

ولفت أسامة كبير :" نتنياهو يريد فرض واقعا جديدا في غزة ولا يريد إنهاء الحرب ".