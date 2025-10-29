مصطفى شردي: نتنياهو لا يريد استمرار وقف إطلاق النار في غزة لأن نهاية الحرب تعني نهايته

علق الإعلامي محمد مصطفى شردي، على الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الليلة الماضية .

وقال محمد مصطفى شردي في برنامجه "الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" نتنياهو لا يريد أن يستمر وقف إطلاق النار في غزة لأن انتهاء الحرب في غزة يعني نهاية نتنياهو ".

وتابع محمد مصطفى شردي :" حماس أكدت أنها لا علاقة لها بإطلاق النار على جندي إسرائيلي في رفح الفلسطينية أمس ".



واكمل محمد مصطفى شردي :" إسرائيل لا ترغب في نهاية الحرب في غزة وهناك تصريحات متناقضة لترامب حيث أكد أن ما تفعله إسرائيل من ضرب في غزة لا يقوض اتفاق وقف إطلاق النار ".

