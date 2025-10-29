نتنياهو يزور مركز مراقبة وقف إطلاق النار بغزة في كريات جات

زار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، مقر مركز التنسيق المدني-العسكري في "كريات جات"، وهو الموقع الذي تتولى فيه القوة متعددة الجنسيات مهمة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأظهرت وسائل إعلام عبرية صوراً لنتنياهو خلال لقائه الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، والجنرال باتريك فرانك، قائد الجيش الأميركي المركزي، حيث بحث معهم آليات تطبيق الهدنة وتعزيز التنسيق مع القوات الدولية.

تأتي هذه الزيارة في ظل أجواء من التوتر بالمنطقة عقب تسجيل خروقات للتهدئة خلال الأيام الماضية، فيما تتركز جهود الوسطاء على متابعة الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع تجدد المواجهات.