محافظات

الرئيس السيسي يهنئ أبناء مطروح بذكرى معركة وادى ماجد والمحافظ يكرم المتميزين

محافظ مطروح يكرم المتميزين
محافظ مطروح يكرم المتميزين
ايمن محمود

نقل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لجميع أبناء مطروح حراس البوابة الغربية، بمناسبة العيد القومي للمحافظة وبإحياء ذكرى نضال أجدادهم، في معركة وادي ماجد، عام 1915، ضد قوات جيش الاحتلال الإنجليزي.

جاء ذلك خلال احتفالية كبرى بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة مطروح بمناسبة الذكرى 110 لمعركة وادى ماجد بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس العمد والمشايخ ولفيف من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات وكافة القيادات التنفيذية والشعبية والدينية من الأوقاف والأزهر والكنيسة.

وأكد محافظ مطروح أن هذه الذكرى الوطنية، تؤكد أن أبناء مطروح دائمًا وعلى مر التاريخ مثالًا وطنيًا يحتذى به بين أبناء مصر جميعًا،مقدما التهنئة لجميع أبناء مطروح، بهذه المناسبة .

وأضاف أن مطروح أصبحت بحق قاطرة التنمية مع ما تشهده من مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بها ،توفر مزيد من الخير لأهالي مطروح وباقي محافظات الجمهورية موجها الشكر لجميع جهود الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي مطروح.

وقام محافظ مطروح خلال الإحتفالية بتكريم عدد من المتميزين بالجهاز التنفيذى بالمحافظة .مشيرا أن الفعاليات مستمرة مع عدد من الفعاليات وافتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية لخدمة أهالي مطروح بمدن المحافظة مع إحتفالية لجنة التراث غدا الثلاثاء بمكتبة مصر العامة ، والزفاف الجماعى يوم الأربعاء مع استمرار الفعاليات على مدار الشهر

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العيد القومى

