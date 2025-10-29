قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطوة بخطوة.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
الصحة: انخفاض شهري يتجاوز 12 ألف مولود في يناير وفبراير 2025
كجوك:عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة توثق معالم المتحف المصري الكبير
لمشاركته في حرب غزة.. منع جندي إسرائيلي من دخول بلد أوروبي
السجن 3 سنوات لـ طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال
تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
فن وثقافة

كريم فهمي يخرج عن صمته ويرد على واقعة طرده من مهرجان الجونة

أحمد إبراهيم

قرر الفنان كريم فهمي أن يرد بقوة على ما تردد بشأن واقعة طرده من مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الأخيرة وهو ما خلق حالة من الجدل الواسع بالوسط الفني وبين متابعيه.

وقال كريم فهمي فى تصريحات صحفية : "كل ما يُقال غير حقيقي، هناك من يسعى لترويج الأكاذيب، لكني واثق بأن الحق سيظهر قريباً بدون الحاجة لأن أتكلم، فعدالة الله كافية، ومحبّة الجمهور هي الدليل الأكبر".

كانت أخبار قد انتشرت تؤكد أن الخلاف بين كريم وإدارة المهرجان بدأ أثناء حفل جانبي ضمن فعاليات المهرجان، إذ واجه المنظّمون صعوبة في التعامل مع الشركة المسؤولة عن حضور الفنان، ما تسبّب في سوء فهم تم تضخيمه لاحقاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

كريم فهمي يكشف اصعب فترات حياته

من ناحية أخرى كشف الفنان كريم فهمي عن واحدة من أبرز التجارب التي مرّ بها في حياته، والتي كان لها تأثير كبير على شخصيته ونظرته للأمور، خاصة بعد تعرضه لأزمة اقتصادية مفاجئة، مؤكدًا أنها كانت من أصعب الفترات التي عاشها لكنها ساعدته على إعادة ترتيب أولوياته.

وقال كريم خلال ظهوره في بودكاست «ONE TO ONE»: «من أكتر الفترات الصعبة اللي عدت عليّ كانت لما واجهت أزمتين كبيرتين في وقت واحد، وكل ما الإنسان بيكبر بيكتشف إن الصراعات ملهاش لازمة، وإن الناس مشغولة في حاجات تفهّة جدًا».

وأوضح أن تلك التجربة جعلته أكثر هدوءًا وتقديرًا للتفاصيل الصغيرة في الحياة، مضيفًا: «الصحة هي أغلى ما يملكه الإنسان، وكل ما بنكبر بنفهم قيمة الحاجات البسيطة اللي كانت دايمًا قدامنا».

وانتشرت تصريحات الفنان على مواقع التواصل الاجتماعي تزامنًا مع ما تردد حول اعتذاره عن المشاركة في مسلسل «وننسى اللي كان» مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهو ما نفاه كريم بشكل قاطع.

وقال في تصريحاته: «أنا وياسمين أصدقاء جدًا، وأتمنى أشتغل معاها وأتشرف بده مرة واتنين وعشرة، ولما تبقى الظروف مناسبة هنعمل عمل سوا. معرفش الخبر ده نزل على أساس إيه، بس أنا ماعتذرتش عن أي حاجة».

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

هل كل من اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح

خطوة بخطوة.. كيفية الحصول على سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم عبر منصة رقمية

أبو شمسية: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تؤكد مضي الاحتلال في عملياته ضد حماس

بعد عودة وقف إطلاق النار.. "رسالة تحذير" من بن غفير لنتنياهو

طاجن البطاطا بالمكسرات.. حلوى شتوية تجمع بين الدفء والمذاق الملوكي

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

سهلة التنفيذ.. طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال وكيف يمكن للأم علاجه بذكاء غذائي دون أدوية

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

