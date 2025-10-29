النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة في جريمة الهرم التي هزّت الشارع المصري، بعدما قتل صاحب محل أدوية بيطرية سيدة وأطفالها الثلاثة باستخدام مادة سامة، وتخلّص من جثثهم بطرق مختلفة.





وتحقق النيابة مع صديقه وسائق “توك توك” لمساعدته في نقل الطفلين دون علمهما بالجريمة، لتحديد موقفهما القانوني.





وأوضحت التحقيقات أن المتهم كانت تربطه علاقة بالمجني عليها، وأقدم على قتلها بدافع الانتقام بعد خلاف بينهما، ثم قتل أطفالها الثلاثة بالطريقة نفسها.





وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه بعد تتبع كاميرات المراقبة، واعترف تفصيليًا بجريمته، فيما صرّحت النيابة بدفن الجثامين عقب التشريح.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.