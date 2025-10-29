بحضور السفير الروسي.. الأوبرا المصرية تستقبل ملتقى RT Doc الوثائقي تحت شعار زمن الأبطال

انطلقت بدار الأوبرا المصرية فعاليات مهرجان الأفلام الوثائقية "RT.Doc: زمن الأبطال"، بحضور السفير الروسي لدى مصر جيورجي بوريسينكو، إلى جانب نخبة من السينمائيين المصريين والروس وشخصيات فنية وإعلامية في مشهد يجسد قوة العلاقات الثقافية بين القاهرة وموسكو.

السفير الروسي جيورجي بوريسينكو

وهنّأ السفير الروسي بالقاهرة قناة RT بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيسها، مشيداً بدورها في تقديم محتوى إعلامي يحظى بثقة واسعة في مصر والعالم العربي، مؤكدًا أن التعاون السينمائي بين روسيا ومصر يشهد تطورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال المشاركة الدورية للأفلام الروسية في المهرجانات المصرية، أو عبر عودة إنتاج الأفلام المشتركة بين البلدين.

كما عُرضت خلال الحفل كلمات مسجلة لكل من مارغريتا سيمونيان رئيسة تحرير شبكة RT، ووزيرة الثقافة الروسية، والمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، حيث أكدن في كلماتهن أن المهرجان يأتي ليحتفي بقصص الأبطال الحقيقيين وصنّاع الحقيقة، في زمن تتشابك فيه الحروب مع السرد البصري، ويبرز دور الفيلم الوثائقي كقوة دافعة لبناء الوعي العام.

فعاليات مهرجان الأفلام الوثائقية

وجاء افتتاح العروض بعرض الفيلم الروسي "أخوات الرحمة" للمخرجة أولغا كيري، الذي يوثّق الدور البطولي للممرضات الروسيات خلال الحرب العالمية الأولى، ويكشف الجانب الإنساني العميق في زمن الأزمات.

وعلى المستوى الفني، أحيت فرقة "Sweet Sound" فقرات الحفل، حيث بدأت بأغنية "كاتيوشا" الشهيرة التي ارتبطت بذكريات الحرب العالمية الثانية، وتبعها عزف متنوع لمقاطع موسيقية بينها "سالمة يا سلامة" و"حلوة يا بلدي"، في رسالة رمزية تمزج بين الروح الروسية والنَفَس المصري.

فعاليات مهرجان الأفلام الوثائقية

كما شهدت الفعاليات تكريم روح السيناريست الراحل يحيى عزمي، تقديرًا لإرثه الإبداعي ودوره في إثراء المشهد الفني، في تأكيد رمزي على أن المهرجان لا يكرم الأبطال أمام الكاميرا فحسب، بل أيضًا الذين صنعوا أعمالًا خالدة من خلفها.

ويستمر المهرجان حتى 30 أكتوبر الجاري، متضمناً برنامجًا ثريًا من عروض الأفلام والندوات، أبرزها ورشة عمل يقدمها المخرجان رسلان غوساروف وفياتشيسلاف غوزيا بعنوان: "الفيلم الوثائقي من الفكرة إلى البث: كيف نجعل الأعمال أكثر قربًا وإلهامًا للمشاهد العالمي"، بهدف نقل الخبرات وتعزيز المهارات لدى صُنّاع الأفلام الشباب.