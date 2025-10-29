إصابة قوية تربك باريس سان جيرمان قبل مواجهة بايرن ميونخ الأوروبية

تلقى فريق باريس سان جيرمان ضربة مُوجعة خلال مباراته الجارية أمام لوريان، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد إصابة جناحه الشاب ديزري دوي.

ووفقًا لموقع French Football Weekly، اضطر ديزري دوي لمغادرة أرض الملعب بعد مرور أقل من ساعة على بداية اللقاء، حيث تم نقله على نقالة وسط قلق واضح من الجهاز الفني والطبي للفريق، إذ لم يتمكن اللاعب من الوقوف على قدمه عقب الإصابة.

وتأتي هذه الإصابة في توقيت حرج بالنسبة لباريس سان جيرمان، الذي يستعد لمواجهة بايرن ميونخ الألماني بعد ستة أيام فقط، في قمة منتظرة ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان دوي قد عاد مؤخرًا من إصابة سابقة منتصف أكتوبر، وقدم أداءً لافتًا، حيث سجل هدفين أمام باير ليفركوزن في دوري الأبطال، وهدفًا آخر أمام بريست في الدوري الفرنسي الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر أن يُصدر نادي باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا خلال الساعات القادمة لتوضيح حجم إصابة اللاعب وفترة غيابه المحتملة عن الملاعب.