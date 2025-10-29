لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

قال الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، إن النقابة لا تتدخل في المشاكل الشخصية لأعضائها.

وأضاف عبد الباقي، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن أزمة رحمة محسن مع زوجها السابق لا تخص النقابة من قريب أو بعيد.

كانت خلافات وقعت بين رحمة محسن وزوجها السابق، الذي تزوجته عرفيا بعلم أهلها وبعيدا عن الإعلام، تزامنت مع تداول فيديو منسوب لها، لم يتسن التأكد من صحته ونسبته لها، وهو ما اثر نفسيا عليها في الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى، يعد مسلسل “علي كلاي” من أبرز الأعمال المنتظرة في رمضان 2025، ويجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق، وسط تكتم كبير حول باقي تفاصيل القصة وأبطال العمل.

مسلسل علي كلاي بطولة أحمد العوضي، ورحمة محسن، ويارا السكري، وغيرهم كثير من النجوم.