قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد عمل مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي 2025 بعد تغيير الساعة
استعدادا للافتتاح.. وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال النظافة والتجميل بمحيط المتحف المصري الكبير
ناصر تركي: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي لمصر والعالم
بسنت شوقي تنتقد استخدام جملة الحمد لله الذي عافانا لهذا السبب
جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وبتروجت
إعلام عبري: إسرائيل تبقي على حدود سيطرتها في غزة رغم اتهاماتها لحماس بالخروقات
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل لن توسع مناطق سيطرتها على قطاع غزة ولن تغير مكان الخط الأصفر
بدءًا من الجمعة.. المواعيد الجديدة للمترو والقطار الخفيف بالتوقيت الشتوي
وفاة المغني بهاء خليل نجم برنامج ذا فويس بشكل غامض
الورداني: الحضارة المصرية آية من آيات الله وكتاب مفتوح للتوحيد والجمال
بحضور النائب محمد أبوالعينين.. وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ميديافا لتطوير التركيبات الدوائية
علي السيد: مصر دولة كبيرة ذات ثقل في المنطقة وقادرة على إدارة معاركها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كواليس إصدار عملات تذكارية للمتحف المصري الكبير.. تفاصيل

عملات تذكارية للمتحف المصري الكبير
عملات تذكارية للمتحف المصري الكبير
محمد يحيي

فئة 100 جنيه بـ 551.25 ألف جنيه.. تبدأ وزارة المالية مطلع الأسبوع المقبل في عمليات بيع أحدث إصداراتها من العملات المعدنية التذكارية بجميع المنافذ التابعة لها، والتي من بينها مصلحة الخزانة العامة بمنطقة وسط البلد ومقر صك العملة بمدينة البعوث بالقاهرة.

تقوم هذه الإجراءات بالتوازي مع تنظيم مصر حفلًا عالميًا غير مسبوقًا، والذي يتضمن افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور دولي لرؤساء وزعماء وفنانين وسياسيين واقتصاديين على مستوى العالم.


لماذا أصدرت الحكومة عملات تذكارية؟
بحسب ما أكده مسئولون في وزارة المالية، لـ “صدى البلد”؛ أن عمليات اصدار العملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، هي بمثابة توثيق لتاريخ مصر المعاصر ومشروعاتها التنموية في إطار الجمهورية الجديدة.
 

وقال المسئولون إنه من المقرر تنظيم منفذ لبيع العملات التذكارية خلال حفل الافتتاح داخل المتحف المصري الكبير للترويج للمشروعات القومية، حيث ستتم إتاحة جميع إصدارات مصلحة سك العملة من النقود المعدنية التذكارية السابق إصدارها، وتتضمن المشروعات القومية والمناسبات العامة تناسب جميع الفئات.

وأضافوا أن التاريخ المصري القديم والحديث والمعاصر ثري ومن المهم بمكان توثيقه، فحضارات الشعوب وثقافاتها يتم توثيقها عبر عملاتها التقليدية أو التذكارية، وهو أمر متعارف عليه على امتداد تاريخ الدولة المصرية باعتباره جزءا من التوثيق وتوعية الأجيال الجديدة وإشراكهم في المراحل التاريخية والأحداث المختلفة على الساحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.


واعلنت وزارة المالية، في تصريحات خاصة على لسان الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية والبنية التحتية؛ عن طرح عملات تذكارية خاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، وتتضمن 6 فئات “1 و5 و10 و20 و25 و50 و100” جنيه بإجمالي 3 آلاف قطعة من العملات التذكارية، بحيث يكون نصيب كل فئة 500 قطعة.


وتتم صناعة تلك العملات التذكارية من خامات الفضة والذهب، بحيث تكون كل قطعة من تلك العملات موثقة بشهادة مرقمة ومطبوعة على ورق البردى وغير قابلة للتزوير.

كما أن عمليات الإصدار جاءت بهدف توثيق وتخليد المشروعات القومية والمناسبة الهامة في تاريخ مصر والجمهورية الجديدة.

وأوضح أن كل عملة مصدرة تتضمن توثيقا وهوية تاريخية مرتبطة بالمتحف المصري سواء الآثار المعروضة أو أجزاء من تصميم المبنى، من بينها ملوك الفراعنة العظام كالملك رمسيس الثاني وتوت عنخ أمون، بالإضافة لمراكب الشمس.

في سياق آخر، تبيع وزارة المالية من خلال مصلحة الخزانة العملة بوسط البلد أمام ضريح سعد زغلول؛ بداية من الأسبوع المقبل العملات التذكارية، وهي محددة بحسب نوع المعدن المصدر.

وتتضمن العملات من خامات الفضة وتتضمن

فئة عملة جنيه واحد بـ2580 جنيهًا.

فئة 5 جنيهات 3010 جنيهات.

فئة 10 جنيهات بـ 3440 جنيهًا.

فئة 25 جنيها بـ 4042 جنيها.

فئة 50 جنيها بـ 4300 جنيه.

فئة 100 جنيه بـ 5160 جنيها.

المعدن المصنوعة من الذهب وتتضمن

فئة عملة جنيه واحد بـ84 ألف جنيه.

فئة 5 جنيهات بـ273 ألف جنيه.

فئة 10 جنيهات بـ 420 ألف جنيه.

فئة 25 جنيها بـ 472.5 ألف جنيه.

فئة 50 جنيها بـ498.75 ألف جنيه.

فئة 100 جنيه بـ 551.25 ألف جنيه.

وزارة المالية العملات المعدنية المتحف المصري الكبير فئة عملة جنيه عملات تذكارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

كريم فهمي

كريم فهمي يخرج عن صمته ويرد على واقعة طرده من مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس 26 راكبا بالشرقية

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

محكمة - أرشيفية

تأجيل محاكمة متهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة لجلسة 10 فبراير

بالصور

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد