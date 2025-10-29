رئيس هيئة الاستثمار: المتحف المصري الكبير يمثل جسرا يربط ماضينا العريق بحاضرنا الطموح

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- إن المتحف المصرى الكبير يساهم بشكل مباشر في نهضة مصر الحالية من خلال تطوير البنية التحتية المحيطة به، وتحويل المنطقة إلى قطب سياحي واقتصادي عالمي. كما يلعب المتحف دوراً محورياً في جذب الاستثمارات.

وتابع: "بصفتي عضو مجلس إدارة بالمتحف المصري الكبير، ورئيس هيئة الاستثمار في الوقت نفسه، أؤكد أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح ثقافي ضخم، بل هو إطلالة عصرية على عظمة الحضارة المصرية القديمة، يجسّد قيم الابتكار والإتقان التي تميز بها أجدادنا، ويعكس تطورهم الفني والعلمي والمعماري".

مشروع عملاق

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن هذا المشروع العملاق يمثل جسراً يربط ماضينا العريق بحاضرنا الطموح، حيث يساهم بشكل مباشر في نهضة مصر الحالية من خلال تطوير البنية التحتية المحيطة به، وتحويل المنطقة إلى قطب سياحي واقتصادي عالمي. كما يلعب المتحف دوراً محورياً في جذب الاستثمارات، وخاصة في قطاع المشروعات السياحية والخدمية المرتبطة به، ما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية وثقافية رائدة على خريطة العالم.

وأضاف: بهذه الصفة المزدوجة، أرى كيف أن هذا الصرح ليس مجرد متحف لعرض الآثار، بل هو محرك للتنمية الشاملة، وقصة نجاح مصرية تروي أمجاد الماضي وتصنع مستقبلاً أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.