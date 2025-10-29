تفاصيل طرح عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، عن بدء طرح العملات التذكارية الخاصة بإفتتاح المتحف المصري الكبير، اعتبارا من الأسبوع القادم بالتوازي مع حفل الافتتاح.

قال حازم لـ صدي البلد، إن العملات المخطط طرحها وفقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء والتي تتضمن 6 فئات "1و 5 و 10 و 20 و 25 و 50 و 100 ) جنيه بإجمالي 3 آلاف قطعة من العملات التذكارية بحيث يكون نصيب كل فئة 500 قطعة.

وأشار إلي أن المعدن المصنوع منه العملة التذكارية الواحدة من الفضة و الذهب بحسب رغبة المواطنين في اقتناء العملة.

وأضاف أن كل قطعة من تلك العملات سيتم توثيقها بشهادة مرقمة ومطبوعة على ورق البردى موضحا أن عمليات الإصدار جاءت بهدف توثيق وتخليد المشروعات القومية والمناسبة الهامة في تاريخ مصر والجمهورية الجديدة.

وأوضح أن كل عملة مصدرة تتضمن توثيقا وهوية تاريخية مرتبطة بالمتحف المصري سواء الآثار المعروضة أو أجزاء من تصميم المبنى من بينها ملوك الفراعنة العظام كالملك رمسيس الثاني و توت عنخ أمون بالإضافة لمراكب الشمس .

في سياق آخر، تبيع وزارة المالية من خلال مصلحة الخزانة العملة بوسط البلد أمام ضريح سعد زغلول؛ بداية من الأسبوع المقبل العملات التذكارية وهي محددة بحسب نوع المعدن المصدر

وتتضمن العملات من خامات الفضة وتتضمن

فئة عملة جنيه واحد بـ2580 جنيهًا

فئة 5 جنيهات 3010 جنيهات

فئة 10 جنيهات بـ 3440 جنيهًا

فئة 25 جنيه بـ 4042 جنيه

فئة 50 جنيه بـ 4300 جنيه

فئة 100 جنيه بـ 5160 جنيه

المعدن المصنوعة من الذهب وتتضمن

فئة عملة جنيه واحد بـ84 ألف جنيه

فئة 5 جنيهات بـ273 ألف جنيه

فئة 10 جنيهات بـ 420 ألف جنيه

فئة 25 جنيه بـ 472.5 ألف جنيه

فئة 50 جنيه بـ498.75 ألف جنيه

فئة 100 جنيه بـ 551.25 ألف جنيه