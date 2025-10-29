زاهي حواس: المتحف المصري الكبير أيقونة وعي أثري جديد في المجتمع

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، إنّ المتحف المصري الكبير أحدث وعيًا أثريًا واسعًا لدى المصريين، موضحًا أن المواطنين من مختلف الطبقات ينتظرون افتتاحه بشغف كبير، لما يمثله من فخر واعتزاز بتاريخ مصر العريق.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن افتتاح المتحف يشهد حضورًا غير مسبوق على المستوى الدولي، إذ سيشارك فيه أكثر من 60 شخصية من الملوك والملكات ورؤساء الجمهوريات حول العالم، مؤكدًا أن هذا التجمع العالمي لم يحدث في أي افتتاح متحفي من قبل.

وأوضح حواس أن هذا الحضور الدولي يعكس مكانة مصر الحضارية، ويؤكد أن المتحف المصري الكبير أصبح محور اهتمام عالمي، وأن الملك توت عنخ آمون هو السبب الرئيسي في هذه الشهرة، لكونه أشهر ملوك الفراعنة وأكثرهم جاذبية في ذاكرة الإنسانية.

وأشار إلى أن هذا الحدث سيشكل لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث ستتجه أنظار العالم أجمع نحو القاهرة للاحتفال بأكبر مشروع ثقافي أثري في القرن الحادي والعشرين.