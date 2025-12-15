قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أضخم تطوير| إصلاح مناهج الانجليزي والعربي والدراسات الإجتماعية من رياض الأطفال للثانوي
الخارجية الروسية: ندعم فنزويلا في ظل تعرضها لضغوط سياسية وتهديدات عسكرية أمريكية
وفاة 3 شباب اختناقا داخل شقة بالعاشر من رمضان.. وشهود عيان لـ “صدى البلد”: شاهدنا الضحايا ينزفون من أنفهم
16 إجراء جديدا.. خارطة طريق وزير التربية والتعليم لعام 2026
إقبال كثيف للمصريين في الرياض على التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم الجيزة يوجه بإعادة قيد الطلاب المفصولين بسبب الغياب وفقاً للقانون

سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة
سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة
أحمد زهران

واصل سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة جولاته  التفقدية تنفيذاً لتعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية، وفي إطار خطة مديرية التربية والتعليم بالجيزة للمتابعة المستمرة والتأكد من انضباط الدراسة بمختلف مدارس الجيزة.

وقام " عطية"، اليوم، بجولة موسعة شملت إدارتي أوسيم ومنشأة القناطر التعليميتين، للوقوف على الواقع الفعلي للعمل داخل المدارس، ومتابعة الانضباط والسلوك والانتظام الدراسي على أرض الواقع.

بدأ وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة زيارته بإدارة أوسيم التعليمية، وتفقد مدارس :  الأبطال (ب)، ومدرسة كهرباء غرب القاهرة، ومدرسة دار الهدى الرسمية لغات، ومدرسة صيدا الابتدائية.

واستكمل جولته بعدد من مدارس إدارة منشأة القناطر التعليمية، وشملت الجولة: مدرسة المناشي تعليم أساسي، ومدرسة مناشي البلد القديمة، ومدرسة الجلاتمة تعليم أساسي.

وخلال الجولة، رصد وكيل الوزارة وجود مجموعة من الطلاب خارج أسوار إحدى المدارس، حيث لم يكتفِ بالملاحظة أو التوجيه الإداري، بل توقّف بنفسه، وتحدّث إليهم بروح الأب والمسؤول، واستمع إليهم مباشرة، وتعرّف على الأسباب الحقيقية وراء تواجدهم خارج المدرسة.

واكتشف من حديثهم أنه تم فصلهم لتجاوز نسبة الغياب، فوجه على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لإعادة قيدهم حرصاً على مستقبلهم.

وعلى الفور، وجّه عطية بـبحث الحالة الاجتماعية للطلاب من خلال الأخصائيين الاجتماعيين، ومتابعتهم داخل المدرسة متابعة يومية منتظمة. وإعداد تقارير دورية مستمرة تُرفع للإدارة التعليمية، لضمان عدم تكرار الحالة ومعالجة الأسباب من جذورها. والتأكيد على أن الطالب المتعثر مسؤولية المنظومة كاملة وليس رقمًا في سجل غياب.

كما تابع " عطية" انتظام الحضور داخل الفصول، ومستوى الانضباط داخل المدارس والساحات، وتفعيل الإشراف المدرسي الحقيقي.

وأكد سعيد عطية أن الانضباط لا يُفرض بالعقاب فقط، بل بالفهم والمتابعة والرعاية، مشددًا على أن الجولات الميدانية ستستمر، وأن أي تقصير في حماية الطلاب واحتوائهم داخل المدرسة لن يُقبل أو يُبرَّر.

أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة وزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بالجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

البانية

تحذير.. انتبهي للفراخ البيضاء والبانيه قبل الشراء

مؤتمر صحفى

مبادرة وطنية لتعزيز الوعي الصحي لدى الحوامل.. تفاصيل

داليا مصطفي

داليا مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

بالصور

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد