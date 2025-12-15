مدير تعليم الجيزة يوجه بإعادة قيد الطلاب المفصولين بسبب الغياب وفقاً للقانون

واصل سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة جولاته التفقدية تنفيذاً لتعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية، وفي إطار خطة مديرية التربية والتعليم بالجيزة للمتابعة المستمرة والتأكد من انضباط الدراسة بمختلف مدارس الجيزة.

وقام " عطية"، اليوم، بجولة موسعة شملت إدارتي أوسيم ومنشأة القناطر التعليميتين، للوقوف على الواقع الفعلي للعمل داخل المدارس، ومتابعة الانضباط والسلوك والانتظام الدراسي على أرض الواقع.

بدأ وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة زيارته بإدارة أوسيم التعليمية، وتفقد مدارس : الأبطال (ب)، ومدرسة كهرباء غرب القاهرة، ومدرسة دار الهدى الرسمية لغات، ومدرسة صيدا الابتدائية.

واستكمل جولته بعدد من مدارس إدارة منشأة القناطر التعليمية، وشملت الجولة: مدرسة المناشي تعليم أساسي، ومدرسة مناشي البلد القديمة، ومدرسة الجلاتمة تعليم أساسي.

وخلال الجولة، رصد وكيل الوزارة وجود مجموعة من الطلاب خارج أسوار إحدى المدارس، حيث لم يكتفِ بالملاحظة أو التوجيه الإداري، بل توقّف بنفسه، وتحدّث إليهم بروح الأب والمسؤول، واستمع إليهم مباشرة، وتعرّف على الأسباب الحقيقية وراء تواجدهم خارج المدرسة.

واكتشف من حديثهم أنه تم فصلهم لتجاوز نسبة الغياب، فوجه على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لإعادة قيدهم حرصاً على مستقبلهم.

وعلى الفور، وجّه عطية بـبحث الحالة الاجتماعية للطلاب من خلال الأخصائيين الاجتماعيين، ومتابعتهم داخل المدرسة متابعة يومية منتظمة. وإعداد تقارير دورية مستمرة تُرفع للإدارة التعليمية، لضمان عدم تكرار الحالة ومعالجة الأسباب من جذورها. والتأكيد على أن الطالب المتعثر مسؤولية المنظومة كاملة وليس رقمًا في سجل غياب.

كما تابع " عطية" انتظام الحضور داخل الفصول، ومستوى الانضباط داخل المدارس والساحات، وتفعيل الإشراف المدرسي الحقيقي.

وأكد سعيد عطية أن الانضباط لا يُفرض بالعقاب فقط، بل بالفهم والمتابعة والرعاية، مشددًا على أن الجولات الميدانية ستستمر، وأن أي تقصير في حماية الطلاب واحتوائهم داخل المدرسة لن يُقبل أو يُبرَّر.