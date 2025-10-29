من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

حققت الحاجة نبيلة، صاحبة الأغنية الشعبية “هات إيديك يا ولا”، شهرة واسعة بعد تصدر أغنيتها لتتر مسلسل “ولد وبنت وشايب” المعروض عبر منصة “واتش إت”.





وخلال استضافتها في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، عبرت عن رغبتها في أداء فريضة الحج، لتعلن إحدى الشركات تكفلها الكامل برحلتها.





الحاجة نبيلة، التي اشتهرت بعفويتها وبساطتها، أكدت أنها لا تبحث عن المال أو الشهرة، بل عن رضا الله.





وأشارت إلى أن بدايتها كانت من الغناء في الأفراح الشعبية، قبل أن تقتحم عالم الدراما بتلقائيتها، مما جعلها رمزًا للفن الشعبي الأصيل القريب من الناس.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.