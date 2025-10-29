قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: توجيهات رئاسية بالتنسيق لضمان افتتاح المتحف الكبير بالشكل اللائق بمكانة مصر| صور

كتب محمود مطاوع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ميدانياً، اللمسات النهائية استعداداً لانطلاق الاحتفالية الكبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير، المُقررة السبت المقبل، يرافقه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والوزير المستشار عمر مروان، مدير مكتب رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المُشرف العام على حفل الافتتاح.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الجولة تأتي بهدف الوقوف على وضع اللمسات النهائية من جانب الجهات المَعنية بتنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق الفاعل بين تلك الجهات؛ لضمان خروج الحفل بالشكل الذي يتناسب ومكانة مصر وإرثها الحضاري، ويعكس صورة مميزة عن انجازات الدولة المصرية بالنظر لأعمال التطوير المُنفذة في المنطقة المحيطة بالمتحف.

وخلال جولته، اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على جانبٍ من تحضيرات فعاليات الاحتفالية، والترتيبات الخاصة باستقبال الوفود المُنتظر مُشاركتها في حفل الافتتاح المُرتقب، كما تابع موقف التجهيزات الجارية داخل المتحف المصري الكبير وقاعات العرض المختلفة.

كما انتقل للوقوف على الأعمال النهائية الخاصة بتطوير الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف وجهود تطويرها ورفع كفاءتها وتعزيز الهوية البصرية بها، وكذا أعمال تجميل الميادين، وتكثيف أعمال الرصف والتجميل والتشجير والتنسيق العام، وتفعيل أنظمة الإضاءة الليلية وتألقها.

وفي ختام جولته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العالم ينتظر ما ستقدمه مصر السبت المُقبل خلال احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير المهيبة، وسط حضور كبير من قادة وزعماء العالم، والعديد من الوفود الأجنبية، والشخصيات البارزة من مُختلف بلدان العالم، ولذا نحرص على التأكد من الجاهزية التامة لكل الترتيبات والتجهيزات المُرتبطة بهذا الحدث الضخم.

