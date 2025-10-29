موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2025.. خطوات الاستعلام والرابط الرسمي

معاش تكافل وكرامة .. يبحث عدد كبير من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2025 وموعد صرفه، وذلك ضمن حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

يبلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج نحو 5.2 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، ما يعكس اتساع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية.

وأوضح بيان أن هذا البرنامج يأتي في إطار سعي الحكومة المستمر لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وضمان وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه بصورة منتظمة، مع تسهيل إجراءات الاستعلام والصرف عبر المنصات الإلكترونية الرسمية.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025 إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط المخصص لهذا الغرض.

ويُعد هذا الرابط وسيلة سهلة ومباشرة تُمكّن المستفيدين من التعرف على قيمة الدعم المستحق وتاريخ الصرف ومتابعة حالة الطلب، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية أمام المواطنين.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الخطوات الواجب اتباعها من قبل المستفيدين للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وذلك على النحو الآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط الرسمي.

من خلال الرابط الرسمي. اختيار برنامج تكافل وكرامة من قائمة الخدمات المتاحة.

من قائمة الخدمات المتاحة. إدخال الاسم رباعي للمستحق بطريقة صحيحة.

للمستحق بطريقة صحيحة. تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه وهو نوفمبر 2025.

وهو نوفمبر 2025. كتابة رقم الهاتف الخاص بالمستحق المسجل في قاعدة بيانات الوزارة.

الخاص بالمستحق المسجل في قاعدة بيانات الوزارة. الضغط على زر “استعلام” .

. تظهر بعد ذلك كافة البيانات الخاصة بالمستفيد وقيمة الدعم المخصص له.

تؤكد الوزارة أن اتباع هذه الخطوات بدقة يضمن للمواطنين الحصول على المعلومات الصحيحة في أسرع وقت، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التضامن الاجتماعي أو الانتظار في طوابير الصرف.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توافرها للحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة، لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين الفعليين فقط. وتتمثل أبرز هذه الشروط في الآتية:

حضور الأم ثلاث جلسات توعية صحية سنويًا على الأقل.

حصول الأطفال على جميع التطعيمات الأساسية المقررة من وزارة الصحة.

عدم امتلاك الأسرة أصولًا أو عقارات أو سيارات حديثة.

تقديم تقرير طبي لحالات الإعاقة يثبت أحقية الفرد في الدعم.

انتظام الأطفال في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

وتؤكد الوزارة أن هذه الشروط تهدف إلى ضمان عدالة التوزيع وتحفيز الأسر على الالتزام بالضوابط الصحية والتعليمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية البشرية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم 15 نوفمبر 2025، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر نفسه، وذلك لتخفيف الضغط على منافذ الصرف وضمان حصول الجميع على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

ويأتي تحديد هذا الموعد ضمن خطة الوزارة المنتظمة لصرف المعاشات والدعم النقدي في مواعيد محددة مسبقًا، بما يساعد المستفيدين على تنظيم احتياجاتهم الشهرية والوفاء بالتزاماتهم المعيشية دون تأخير.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025

يمكن للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025 الحصول على مستحقاتهم المالية من الأماكن الآتية:

بنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات.

المنتشرة في جميع المحافظات. الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري التي تتيح الصرف طوال أيام الأسبوع.

وأهابت وزارة التضامن بالمواطنين الالتزام بمواعيد الصرف المحددة، ومراجعة البيانات الخاصة بهم قبل التوجه إلى منافذ الصرف، مع ضرورة الاحتفاظ ببطاقة الدعم لتسهيل عملية الاستعلام والاعتماد على القنوات الرسمية فقط لتجنب الشائعات.