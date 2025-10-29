نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

قال نقيب القراء، الشيخ محمد صالح حشاد، إن القارئ الشيخ الدكتور احمد نعينع شيخ عموم المقارئ المصرية أخطأ مرتين أثناء قراءته يوم الاثنين من مسجد المرسى أبو العباس.

وأضاف حشاد، في تصريح له، أن الشيخ أحمد نعينع كان يقرأ من سورة غافر من الآية 64 إلى الآية 67، الخطأ الأول بعد أن قرأ قوله تعالى ( الحمد لله رب العالمين) الآية 65 ترك الآية 66 وقرأ بداية الآية 67 قوله تعالى (هـو الذي خلقكم) ثم رجع جاب الآية رقم 66.

وتابع: أما الخطأ الثاني الآية رقم 67 قرأ قوله تعالى بالخطإ ( ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أشدكم ) والصحيح ( ولتبلغوا أجلا مسمىً ولعلكم تعقلون ) .

الآيات المباركة من سورة غافر من الآية 64 إلى الآية 67

ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ قَرَارٗا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٗ وَصَوَّرَكُمۡ فَأَحۡسَنَ صُوَرَكُمۡ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡۖ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ (64) هُوَ ٱلۡحَيُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱدۡعُوهُ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَۗ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ (65) ۞قُلۡ إِنِّي نُهِيتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلۡبَيِّنَٰتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرۡتُ أَنۡ أُسۡلِمَ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ (66) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٖ ثُمَّ يُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلٗا ثُمَّ لِتَبۡلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمۡ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخٗاۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبۡلُۖ وَلِتَبۡلُغُوٓاْ أَجَلٗا مُّسَمّٗى وَلَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ (67) صدق الله العظيم.