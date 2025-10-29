قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انقلاب شاحنة وفرار قرود «عدوانية» بولاية مسيسيبي الأمريكية
النوم تحت الأنوار قد يُسبّب أمراض القلب .. دراسة تحذّر
تعرّضت للتنمر .. كريم فهمي يكشف أسرار طفولته لأول مرة
مصطفى الفقي: مصر لن تتدخل عسكريًا في السودان إلا لحماية أمنها القومي | فيديو
راتب ضخم في الزمالك يُثير الجدل .. وتامر عبد الحميد يكشف الأرقام
رئاسة الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر يُسجَّل في إفريقيا والشرق الأوسط
نائب محافظ دمياط: المدينة الصديقة للنساء نموذج يُحتذى لدعم المرأة وتمكين الأسرة
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق
الدعاء المعجزة.. مجرب وفعال ردده وسترى العجب في حياتك
عضو الوطني الفلسطيني: الاحتلال يعرقل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ويمنع دخول آليات الإنقاذ إلى غزة
بيشد نفسين أثناء القيادة.. سائق يحوّل سيارته إلى مقهى وشيشة في الإسكندرية | شاهد
المحطة الآسيوية الأخيرة.. ترامب يغادر طوكيو متجهًا لكوريا الجنوبية ويلتقي نظيره الصيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الدعاء المعجزة.. مجرب وفعال ردده وسترى العجب في حياتك

الدعاء
الدعاء

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن من كانت له دعوة مؤجلة ويريد أن يستجاب الله لها فعليه أن يصلي 4 ركعات مع دعاء يقوله تستجاب كل دعواته.

وأضاف أبوبكر، أن هذا الدعاء معجزة من دعى الله به استجاب له وحقق مطلبه مهما كان مستحيل ومهما كانت ذنوبه وهو: “يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفني شر هذا الرجل يا مغيث أغثني يا مغيث أغنثي يا مغيث أغثنى”.

الدعاء والاستجابة

وأشار إلى أن هذا الدعاء له قصة طويلة، فقال أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: “فاعلم أنه من توضأ وصلى أربع ركعات، ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبًا كان أو غير مكروب”، فالصحابة الكرام لا ينطقون بشئ إلا إذا كانوا قد تلقونه من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل يعرفون مدى أهمية وصحة ما ينطقون به.

وأضاف أن الإمام الحسن البصرى يروي عن سيدنا أنس بن مالك رضوان الله عليه، أنه كان في رجل من أصحاب النبي، وهو من الأنصار واسمه "أبا معلق" كان رجل تاجر يتاجر بماله ومال غيره، وهو يسير في الطريق ذات مرة خرج عليه لص، فقال له أنا أريد أن أخذ فلوسك واقتلك، فرد عليه وقال خذ الأموال واتركني أرجع لأولادى، فقال له لا سوف أخذ الفلوس واقتلك، فقال أبا معلق، قبل أن تقتلني أتركنى أن أصلى لله أربع ركعات، فقال له صلى كما تريد، فسيدنا أبا المعلق صلى الأربع ركعات وفي أخر سجدة سجد وقال هذا الدعاء: يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفني شر هذا الرجل يا مغيث أغثني يا مغيث أغنثي يا مغيث أغثنى" دعا به ثلاث مرات في آخر سجدة من الأربع ركعات بتشهد واحد، وليس هناك تشهد في الوسط، وعندما انتهى وسلم، وجد فارس ومعه حربة وكلم هذا اللص وضربه حتى قتله، فاستغرب سيدنا أبا المعلق، وقال له من أنت قد أغاثني الله بك، فقال له أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت الله سبحانه وتعالى دعائك الأول فسمعت لأبواب السماء صوت شديد "قعقعة"، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة للغاية، ثم دعوت دعائك الثالث فقيل لى دعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني أي أن يغيثك الله بي، ثم عاد أبا المعلق إلى أهله سالما غانمًا.

وناشد المسلمين بأن يكونوا حريصين على هذا الدعاء، ويستفاد من هذه القصة، أن اي شخص يدعى بهذا الدعاء سوف يوكل الله له ملك يقضى له حاجته.

الدعاء والاستجابة دعاء مكروب الدعاء دعاء فك الكرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع سعر الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

حالة الطقس

ظاهرة خطيرة في الصباح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

سلفة البريد المصري

سلفة البريد المصري.. 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات

جريمة الهرم

صاحبه كان عارف .. حبس صديق سفـ.ـاح فيصل وإخلاء سبيل سائق التوك توك

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

تأكد إصابة ميدو جابر نجم المصري بتمزق من الدرجة الثانية

تأكد غياب ميدو جابر نجم النادى المصري عن التدريبات الجماعية .. لهذا السبب

أرقام في مسيرة المصري الأفريقية

بعد الصعود لدور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية.. أرقام في مسيرة المصري البورسعيدي الإفريقية

جانب من الفعاليات

انتخابات النواب .. مؤتمر جماهيري لدعم مرشحي القائمة الوطنية بكفر الشيخ |صور

بالصور

لأول مرة.. شاهد رينو كليو 2026 الجيل الجديد

رينو كليو
رينو كليو
رينو كليو

تبدو بسيطة .. أطباء يُحذّرون من مخاطر قضم الأظافر على القلب | تفاصيل

ما هو التهاب الشغاف المعدي؟
ما هو التهاب الشغاف المعدي؟
ما هو التهاب الشغاف المعدي؟

إنهاء عصر البنزين.. الصين تكشف عن بطارية كهربائية بمدى 1000 كيلومتر

بطارية كهربائية
بطارية كهربائية
بطارية كهربائية

طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل .. بخطوات بسيطة

طريقة عمل الأرز البسمتي
طريقة عمل الأرز البسمتي
طريقة عمل الأرز البسمتي

فيديو

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد