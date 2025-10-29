الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

تحقق النيابة العامة بشمال الجيزة، في طعن شقيق عريس و 2 آخرين بمشاجرة في حفل "خطوبة" بمدينة منشأة القناطر .

وقررت النيابة ، حجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات بينما تستعلم عن حالة المصابين لسماع اقوالهم حول الحادث.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارًا بوقوع حادث طعن ووجود مصابين داخل حفل خطوبة بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر.

وبانتقال قوة أمنية، تبين نشوب مشاجرة بين سائق و3 شباب بينهم شقيق العريس بسبب ارتداء شقيق العريس ملابس الغوريلا واعتراض المتهم على ذلك حتى لا يخيف الأطفال لتندلع مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها بطعن الضحايا بأداة حادة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.