تشمل القطن والبطاطس.. مذكرة تفاهم بين مصر وميانمار في المجال الزراعي
رئيس الوزراء يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة
مسؤول إسرائيلي: المفاوضات مع دمشق مستمرة.. وتل أبيب لا تقف خلف حكمت الهجري
انطلاق بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بمشاركة 15 دولة
من عظمة الفراعنة إلى ذكاء المستقبل.. المتحف المصري الكبير يعكس عبقرية مصر الحديثة
الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف قرب مستشفى الشفاء يعرقل جهود إنقاذ الحياة في غزة
أنجولا تشيد بمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا
فى ذكراه الأولى.. قصة زواج حسن يوسف من شمس البارودي وعلاقته بالشعراوي
غارات الاحتلال تستهدف جميع محافظات قطاع غزة
ماذا قال قيادات جامعة القاهرة عن افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

ندى سويفى

تحقق النيابة العامة بشمال الجيزة، في طعن شقيق عريس و 2 آخرين بمشاجرة في حفل "خطوبة" بمدينة منشأة القناطر

وقررت النيابة ، حجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات بينما تستعلم عن حالة المصابين لسماع اقوالهم حول الحادث. 

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارًا بوقوع حادث طعن ووجود مصابين داخل حفل خطوبة بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر.

وبانتقال قوة أمنية، تبين نشوب مشاجرة بين سائق و3 شباب بينهم شقيق العريس بسبب ارتداء شقيق العريس ملابس الغوريلا واعتراض المتهم على ذلك حتى لا يخيف الأطفال لتندلع مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها بطعن الضحايا بأداة حادة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

