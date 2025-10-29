قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعدادا للافتتاح.. وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال النظافة والتجميل بمحيط المتحف المصري الكبير
ناصر تركي: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي لمصر والعالم
بسنت شوقي تنتقد استخدام جملة الحمد لله الذي عافانا لهذا السبب
مواعيد عمل مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي 2025 بعد تغيير الساعة
جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وبتروجت
إعلام عبري: إسرائيل تبقي على حدود سيطرتها في غزة رغم اتهاماتها لحماس بالخروقات
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل لن توسع مناطق سيطرتها على قطاع غزة ولن تغير مكان الخط الأصفر
بدءًا من الجمعة.. المواعيد الجديدة للمترو والقطار الخفيف بالتوقيت الشتوي
وفاة المغني بهاء خليل نجم برنامج ذا فويس بشكل غامض
الورداني: الحضارة المصرية آية من آيات الله وكتاب مفتوح للتوحيد والجمال
بحضور النائب محمد أبوالعينين.. وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ميديافا لتطوير التركيبات الدوائية
علي السيد: مصر دولة كبيرة ذات ثقل في المنطقة وقادرة على إدارة معاركها
أخبار العالم

فضيحة تهز جيش الإسرائيلي.. المدعية العسكرية العامة متهمة بتسريب فيديو تعذيب الأسرى الفلسطينيين

يفعات تومر- يروشالمي
يفعات تومر- يروشالمي
القسم الخارجي

اهتز جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على وقع فضيحة غير مسبوقة، عقب إعلان الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق جنائي مع مسؤولين كبار في النيابة العسكرية، للاشتباه بتورطهم في تسريب مواد تحقيق سرية، من بينها فيديو يوثق تعذيب أسرى فلسطينيين داخل مركز الاحتجاز العسكري "سديه تيمان" في النقب.

ووفقا لصحيفة "معاريف"، تشمل دائرة التحقيق المدعية العسكرية العامة، اللواء يفعات تومر- يروشالمي، التي أعلنت تنحيها مؤقتا وخروجها في إجازة حتى انتهاء التحقيق، بعد إبلاغها رئيس الأركان بقرارها، وموافقته عليه، وسط مخاوف من احتمال علمها المسبق بالتسريب أو تقصيرها في منعه.

وأفادت مصادر عسكرية بأن التحقيق يركز على شبهة ضلوع ضباط من النيابة العسكرية في تسريب المقطع المصور الذي أظهر تعامل جنود احتياط مع أحد معتقلي المقاومة الفلسطينية في المركز المذكور.

وفي بيان رسمي، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "الشرطة فتحت تحقيقا جنائيا في تسريب الفيديو من سجن سديه تيمان، ويجرى فحص احتمال تورط مسؤولين في النيابة العسكرية بالقضية".

من جانبه، علق وزير الجيش يسرائيل كاتس قائلاً: "رئيس الأركان أبلغني بفتح تحقيق جنائي في تسريب الفيديو، وبناء على النتائج الأولية تقرّر أن تخرج المدعية العسكرية العامة في إجازة مؤقتة. أؤيد القرار، فالقضية خطيرة لأنها أضرت بصورة الجيش داخلياً وخارجياً، ويجب استيضاحها حتى النهاية".

أما الناطق باسم جيش الاحتلال فأوضح أن التحقيقات تجري تحت إشراف مباشر من الشرطة العسكرية وبمتابعة من المستشارة القضائية للحكومة، التي أكدت أن "فتح التحقيق الجديد جاء استناداً إلى معلومات جديدة ظهرت مؤخراً"، مشيرة إلى أن القضية تخضع لرقابة قانونية غير مسبوقة.

القضية تعود إلى اتهام خمسة جنود احتياط من كتيبة 100 بالاعتداء على أسير من حماس داخل مركز "سديه تيمان"، حيث تسرب لاحقًا مقطع مصور يوثق الحادثة إلى وسائل الإعلام، ما تسبب بفضيحة كبيرة للجيش الإسرائيلي وأثار شبهات بتورط النيابة العسكرية نفسها في التسريب.

الجنود نفوا التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم استخدموا "القوة اللازمة" فقط للسيطرة على الأسير بعد محاولته مهاجمتهم، فيما اتهمت جهات يمينية النيابة العسكرية بأنها "أضرت بصورة الجيش وساهمت في حملة تشويه دولية ضد إسرائيل".

ويصف مراقبون هذه التطورات بأنها "زلزال مؤسساتي" داخل الجيش الإسرائيلي، لما تحمله من تداعيات على مصداقية النيابة العسكرية وثقة الجمهور بها، في ظل الاتهامات المتصاعدة بأن تسريب الفيديو شكّل ضربة قاسية لسمعة الجيش الذي يروّج لنفسه كـ"جيش أخلاقي".

جيش الاحتلال الإسرائيلي المدعية العسكرية الإسرائيلية فضيحة الجيش الإسرائيلي تعذيب أسرى فلسطينيين مركز الاحتجاز العسكري سديه تيمان

