أحمد جمال يطرح أغنية "ليلة فرح" بمشاركة زوجته من حفل زفافهما

طرح المطرب أحمد جمال أغنية "ليلة فرح" بمشاركة زوجته فرح الموجي من حفل زفافهما عبر يوتيوب.



أغنية أحمد جمال وزوجته من كلمات مصطفى ناصر وألحان أحمد جمال وتوزيع وسام عبد المنعم.



‎نشر المطرب احمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام ، مجموعة من صور حفل زفافه على فرح الموجى الذى أقيم فى أحد الفنادق الكبرى.

‎وكان قد أقام الفنان أحمد جمال احتفالية خاصة وسط أهله وأصدقائه في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، قبل الموعد الرسمي لفرحه، حرصًا منه على مشاركة الفرحة مع أسرته وأهالي مدينته الذين لن يتمكنوا من حضور الزفاف في القاهرة.



‎يُذكر أن فرح الموجي تنتمي لعائلة فنية عريقة، فهي ابنة الموسيقار الكبير محمد الموجي، بينما يُعد أحمد جمال من أبرز الأصوات الغنائية الشابة في مصر، واشتهر بعد مشاركته في برنامج Arab Idol قبل أن يحقق نجاحات كبيرة في الساحة الغنائية.

‎وفي ختام الحفل، عبّر أحمد جمال عن سعادته بزواجه قائلاً: الفرحة الحقيقية هي لما تبقى وسط الناس اللي بدأوا معاك الطريق”.

‎ليبدأ الثنائي معًا فصلًا جديدًا من حياتهما وسط أمنيات الجميع لهما بالسعادة والتوفيق.