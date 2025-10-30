قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر
عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي
كانت بتلعب بالسلاح.. كواليس إطلاق سيدة النار على زوجها بالشيخ زايد
130 ألف ضحية.. "التعاون الإسلامي" تدعو لهدنة شاملة في السودان
أسماء بلا أداء.. أحمد حسن يهاجم نجوم الأهلي بعد التعادل أمام بتروجيت
بنمو 8.5%.. ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاص لـ17 مليار جنيه خلال 7 أشهر
سيدة تستغيث: زوج ابنتي مانعني من رؤيتها منذ عام ونصف
هل تأخر قبول دعائك؟.. عجائب الصلاة على النبي في استجابة الدعاء
مصر تفتح بوابة الحضارة من جديد| أكثر من 30 رئيسا وملكا في حفل افتتاح أسطوري للمتحف المصري الكبير يعيد لمصر مكانتها كعاصمة للثقافة والأمان
قالوا عن المتحف المصري الكبير.. سفير سلطنة عُمان في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
إسرائيل تصادق على تنفيذ خطة "E1" الاستيطانية لربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم
يريد شراء سيارة.. تفاصيل جسلة الزمالك مع محمد السيد لتجديد عقده
أصل الحكاية

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

الفنانة رحمة محسن
الفنانة رحمة محسن
عبد الفتاح تركي

خلال يوم واحد فقط، شهدت المطربة الشابة رحمة محسن تلاسنًا إعلامياً حاداً يتضمّن أخبارا عن زواج عرفي وتوثيقه بعقد رسمي، يعقبه انفصال وطلاق سريع، في تطورات أثارت الجدل على منصات التواصل وعلى محركات البحث.

التفاصيل الكاملة للقضية

وفقاً لتقارير إعلامية، تم تسريب وثيقة زواج عرفي بين رحمة محسن ورجل أعمال.

العقد المذكور – بحسب مصادر– كان موثقًا رسميًا في القاهرة عام 2023، بموجب عقد زواج رسمي بحضور شهود ومقربين، وبعد تسريب الوثيقة، تصاعدت الخلافات بين الطرفين، وذكرت المصادر أن الفنانة طالبت بتحويل الزواج إلى علاقة معلنة ورسميّة، بينما رفض الزوج ذلك.

واقرأ أيضًا:

رحمة محسن

بعد ذلك، وقع الطلاق بشكل رسمي، ليتم الانفصال بينهما بعد أشهر فقط من الزواج بحسب التقارير.

بالإضافة إلى ذلك، ظهرت ادعاءات بأن الزوج هدد بنشر فيديوهات أو صور خاصة، ما دفع الفنانة للحديث عن تعرضها لابتزاز إلكتروني.

رحمة محسن قالت إنها لا تعلم كثيرًا من التفاصيل، وإنها تمر بمرحلة نفسية صعبة، مع تأكيدها أن الابتزاز أثر على مستقبلها المهني والشخصي.

وحتى الآن، لم تصدر الفنانة بيانًا رسميًا مفصلاً لتأكيد أو تكذيب كل ما تم تداوله، ما زاد من حالة الغموض.

من جهة أخرى، كانت تستعد للدخول في تجربة التمثيل عبر مسلسل بعنوان "علي كلاي" المقرر عرضه في رمضان 2026، إلى جانب أحمد العوضي، ما يجعل هذه الأزمات أكثر حساسية نظراً لتداخلها مع مسيرتها الفنية.

مسلسل علي كلاي بطولة أحمد العوضي، ورحمة محسن، ويارا السكري، وغيرهم كثير من النجوم.

تعليق نقابة الموسيقيين

في المقابل علق الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، على ما يتردد قائلا إن النقابة لا تتدخل في المشاكل الشخصية لأعضائها.

وأضاف "عبد الباقي"، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن أزمة رحمة محسن مع زوجها السابق لا تخص النقابة من قريب أو بعيد.

رحمة محسن

كانت خلافات وقعت بين رحمة محسن وزوجها السابق، الذي تزوجته عرفيا بعلم أهلها وبعيدًا عن الإعلام، تزامنت مع تداول فيديو منسوب لها، لم يتسن التأكد من صحته ونسبته لها، وهو ما اثر نفسيا عليها في الفترة الأخيرة.

