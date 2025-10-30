قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر
عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي
كانت بتلعب بالسلاح.. كواليس إطلاق سيدة النار على زوجها بالشيخ زايد
130 ألف ضحية.. "التعاون الإسلامي" تدعو لهدنة شاملة في السودان
أسماء بلا أداء.. أحمد حسن يهاجم نجوم الأهلي بعد التعادل أمام بتروجيت
بنمو 8.5%.. ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاص لـ17 مليار جنيه خلال 7 أشهر
سيدة تستغيث: زوج ابنتي مانعني من رؤيتها منذ عام ونصف
هل تأخر قبول دعائك؟.. عجائب الصلاة على النبي في استجابة الدعاء
مصر تفتح بوابة الحضارة من جديد| أكثر من 30 رئيسا وملكا في حفل افتتاح أسطوري للمتحف المصري الكبير يعيد لمصر مكانتها كعاصمة للثقافة والأمان
قالوا عن المتحف المصري الكبير.. سفير سلطنة عُمان في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
إسرائيل تصادق على تنفيذ خطة "E1" الاستيطانية لربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم
يريد شراء سيارة.. تفاصيل جسلة الزمالك مع محمد السيد لتجديد عقده
سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

رحمة محسن
رحمة محسن
كريم ناصر

تحولت الفنانة الشابة رحمة محسن إلى واحدة من أبرز الشخصيات التي تصدرت التريند في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر خلال الأسابيع الماضية، بعد رحلة بدأت من مشروع صغير لبيع القهوة على "عربة" في أحد شوارع القاهرة، وصولًا إلى أن أصبحت تُلقب اليوم بـ "سلطانة الأفراح"، نظرًا إلى شعبيتها الواسعة وحضورها المميز في حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية.

قصة رحمة محسن لم تعد مجرد تجربة شابة طموحة، بل أصبحت نموذجًا ملهمًا للنجاح والاعتماد على الذات في وقت يبحث فيه كثير من الشباب عن فرص مختلفة لصناعة مستقبلهم.


بدأت قصة رحمة محسن حين قررت أن تنشئ مشروعها الصغير في بيع القهوة والمشروبات الساخنة من عربية بسيطة في منطقة شعبية بالقاهرة.

لم تكن البداية سهلة؛ إذ واجهت نظرات استغراب وانتقادات، لكنها أصرت على الاستمرار، معتمدة على الابتسامة، واللباقة، والطاقة الإيجابية التي ميزتها عن غيرها.

رحمة محسن النجمة رحمة محسن الفنانة رحمة محسن

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

