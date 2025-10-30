سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

تحولت الفنانة الشابة رحمة محسن إلى واحدة من أبرز الشخصيات التي تصدرت التريند في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر خلال الأسابيع الماضية، بعد رحلة بدأت من مشروع صغير لبيع القهوة على "عربة" في أحد شوارع القاهرة، وصولًا إلى أن أصبحت تُلقب اليوم بـ "سلطانة الأفراح"، نظرًا إلى شعبيتها الواسعة وحضورها المميز في حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية.

قصة رحمة محسن لم تعد مجرد تجربة شابة طموحة، بل أصبحت نموذجًا ملهمًا للنجاح والاعتماد على الذات في وقت يبحث فيه كثير من الشباب عن فرص مختلفة لصناعة مستقبلهم.



بدأت قصة رحمة محسن حين قررت أن تنشئ مشروعها الصغير في بيع القهوة والمشروبات الساخنة من عربية بسيطة في منطقة شعبية بالقاهرة.

لم تكن البداية سهلة؛ إذ واجهت نظرات استغراب وانتقادات، لكنها أصرت على الاستمرار، معتمدة على الابتسامة، واللباقة، والطاقة الإيجابية التي ميزتها عن غيرها.