ذكريات الزمن الجميل.. نجوى فؤاد تكشف حقيقة زواجها من رشدي أباظة

تطرقت الفنانة نجوى فؤاد خلال حديثها إلى إشاعة قديمة عن زواجها من الفنان الراحل رشدي أباظة، قائلة: «كان أيامها متجوز سامية جمال، وأنا كنت بحب أحمد رمزي، فقال لي: يعني أنا مش عاجبك؟ طظ فيكي، ده أنا أسلك بيكي سناني».

وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد: «كلنا كنا بنهزر مع بعض، ونحط الجرايد على الأرض ونتغدى مع بعض، صينية ورقة لحمة، شوية فول وطعمية.. كانت حياة تانية خالص، الله يرحمهم ويحسن إليهم».

اختتمت حديثها معبرة عن أمنيتها الوحيدة في هذه المرحلة من عمرها، قائلة:«أنا محتاجة أعيش كويس، أكون مستورة لآخر لحظة في حياتي، ودي طلبات مش بسيطة لأنها رحمة من عند ربنا.. لازم تيجي من عند ربنا».

وأضافت أن الإنسان مهما حقق من نجاحات وشهرة، يبقى الاستقرار والستر أعظم نعمة يمكن أن يتمناها في حياته، داعية الله أن يمنّ عليها بالصحة والرضا حتى نهاية عمرها.