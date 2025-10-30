قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ دمياط يشارك بالجلسة الختامية لقمة مدن آسيا والمحيط الهادى بدبى

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الاربعاء بالجلسة الختامية لقمة مدن آسيا والمحيط الهادى المُنعقدة بدبى بالإمارات العربية المتحدة،  بمشاركة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان والدكتور ابراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة وعدد من المحافظين ورؤساء البلديات من مختلف الدول .

وأشاد المحافظ بما تضمنته القمة من محاور إستراتيجية تدعم الرؤى التنموية،  لاسيما تبادل الخبرات حول عدد من ملفات العمل وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة بها ، بما يحقق الأهداف الدولية الرامية نحو التنمية المستدامة والشاملة، موجهًا الشكر إلى الإمارات العربية المتحدة على استضافتها لهذا الحدث الدولى الهام والذى نحقق نجاحاً كبيراً على كافة الأصعدة و لفت إلى أنه خلال أيام انعقاد القمة تم عقد عدد من اللقاءات مع المدن على المستويين الاقليمى والدولى لتعزيز الشراكة بما يدعم مجالات العمل المختلفة.

ويشار إلى أن القمة تضمنت اعلان دبى حول مستقبل الحوكمة الحضرية ، علاوة على تضمن جلستها الختامية إلى الإعلان عن عدد من التوصيات أبرزها أهمية تحقيق التحول الرقمى والمستقبل الحضرى ، وقيادة المدينة والحوكمة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة و تطبيق الحلول البيئية والتجديد الحضرى.

