أبو الحسن يثير الجدل: من ينجب طفلًا في هذا الزمن شديد الأنانية

أثار الفنان عباس أبوالحسن حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشور عبر فيه عن رأيه في فكرة الإنجاب في هذا الزمن، واصفًا إياها بأنها «خطيئة كبرى».

وكتب أبوالحسن في منشوره: «في هذا الزمن، من ينجب طفلًا بإرادته عامدًا متعمدًا تحت أي مسمى، يصبح في نظري وقولًا واحدًا كائنًا شديد الأنانية لا يحب إلا نفسه ويرتكب خطيئة كبرى.. لا يعنيه كثيرًا إلا تملك هذا الطفل وليس حبًا فيه».

وأضاف: «أي حب هذا يجعلك تلقي به في هذا الشقاء؟ بأي حياة ستعده؟ وأي عالم هذا الذي ستتركه فيه وترحل؟، إن أكبر هدية نعطيها لأطفالنا القادمين هي أن نغلق أمامهم كل بوابات العبور إلى هذا الكوكب، فالحب المنزه من أي غرض شخصي هو أن نقيهم عذابات هذا العالم البائس وهذه الأرض الملعونة».