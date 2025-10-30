جعلت لنا هيبة أمام العالم.. بسمة وهبة توجه رسالة شكر إلى الرئيس السيسي

وجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة شكرا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.



وكتبت بسمة وهبة : شكرًا سيادة الرئيس لقد جعلت لنا هيبة أمام العالم ".



وقالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ شهر أكتوبر 2025 حمل العديد من الإنجازات التي لا تقتصر على السياسة فحسب، بل تمتد إلى الاقتصاد والتكنولوجيا وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن اتفاق شرم الشيخ كان واحدًا من أبرز محطات هذا الشهر المليء بالنجاحات.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ تنظيم المؤتمر الدولي في شرم الشيخ تم باحترافية عالية شملت استقبال رؤساء الدول، وتأمين المطار، وترتيب اللقاءات، وتوديع الوفود بشكل منظم ومشرف، مؤكدة أن هذا الأداء المتميز يعكس كفاءة الأجهزة المصرية وقدرتها على الإبهار.

وأشارت وهبة إلى أن الإنجازات لم تتوقف عند ذلك، حيث شهد أكتوبر انخفاضًا ملحوظًا في سعر الدولار، بالإضافة إلى الإطلاق التجريبي للهوية الرقمية، وهو إنجاز كبير في مسار التحول التكنولوجي.

الإشادة بوعي المصريين

وختمت وهبة حديثها بالإشادة بوعي المصريين في الداخل والخارج، مشيرة إلى أن عبارة قرأتها على وسائل التواصل الاجتماعي لخصت شعور الفخر الوطني بصدق، وهي: "لله العبادة، ولمصر السيادة، وللسيسي القيادة".