قوات الاحتلال تقتحم جنين ونابلس والمستوطنون يواصلون الاعتداءات على المزارعين
جعلت لنا هيبة أمام العالم.. بسمة وهبة توجه رسالة شكر إلى الرئيس السيسي
أبو الحسن يثير الجدل: من ينجب طفلًا في هذا الزمن شديد الأنانية
على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح
هل يجوز ارتداء الذهب الأبيض للرجال؟.. اعرف حكم الشرع
القومي للمرأة ينظم ندوة "معًا بالوعي نحميها- صوتك أمانة" لتعزيز المشاركة السياسية
ترامب وشي في لقاء محوري ببوسان.. اختبار جديد للعلاقات بين واشنطن وبكين
المحكمة الإسرائيلية ترفض مجدداً طلب فريق نتنياهو تخفيف جدول محاكمته
لحماية الأطفال.. غلق فوري لمحال بيع وتأجير السكوتر الكهربائي بالقاهرة
سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر
عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي
كانت بتلعب بالسلاح.. كواليس إطلاق سيدة النار على زوجها بالشيخ زايد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
جعلت لنا هيبة أمام العالم.. بسمة وهبة توجه رسالة شكر إلى الرئيس السيسي

بسمه وهبه
بسمه وهبه
يمنى عبد الظاهر

وجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة شكرا  لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.


وكتبت بسمة وهبة : شكرًا سيادة الرئيس لقد جعلت لنا هيبة أمام العالم ".


وقالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ شهر أكتوبر 2025 حمل العديد من الإنجازات التي لا تقتصر على السياسة فحسب، بل تمتد إلى الاقتصاد والتكنولوجيا وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن اتفاق شرم الشيخ كان واحدًا من أبرز محطات هذا الشهر المليء بالنجاحات.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ تنظيم المؤتمر الدولي في شرم الشيخ تم باحترافية عالية شملت استقبال رؤساء الدول، وتأمين المطار، وترتيب اللقاءات، وتوديع الوفود بشكل منظم ومشرف، مؤكدة أن هذا الأداء المتميز يعكس كفاءة الأجهزة المصرية وقدرتها على الإبهار.

وأشارت وهبة إلى أن الإنجازات لم تتوقف عند ذلك، حيث شهد أكتوبر انخفاضًا ملحوظًا في سعر الدولار، بالإضافة إلى الإطلاق التجريبي للهوية الرقمية، وهو إنجاز كبير في مسار التحول التكنولوجي.

الإشادة بوعي المصريين 

وختمت وهبة حديثها بالإشادة بوعي المصريين في الداخل والخارج، مشيرة إلى أن عبارة قرأتها على وسائل التواصل الاجتماعي لخصت شعور الفخر الوطني بصدق، وهي: "لله العبادة، ولمصر السيادة، وللسيسي القيادة".

الاعلامية بسمة وهبة الرئيس عبد الفتاح السيسي شرم الشيخ سيادة الرئيس حقوق الإنسان

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

البلوجر مداهم

إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد