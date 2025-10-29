وهبة: رفع التصنيف الدولي وافتتاح مصنع "أوبو" نقلة نوعية للاقتصاد المصري

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ شهر أكتوبر 2025 يمثل شهرًا استثنائيًا في تاريخ المصريين، إذ لم يقتصر على الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، بل شهد سلسلة من الإنجازات التاريخية التي تؤكد مكانة مصر الإقليمية والدولية.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ فوز مصر برئاسة منظمة اليونسكو والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس "الآيزو" يُعد إنجازًا غير مسبوق، كونها أول دولة عربية تصل إلى هذا المنصب الرفيع، مشيرة إلى أن هذا النجاح جاء تتويجًا لدور مصر الريادي في وقف حرب غزة وتنظيم اتفاق شرم الشيخ.

وتابعت، أن الاقتصاد المصري شهد دفعة قوية خلال هذا الشهر بعد رفع التصنيف الدولي لمصر وافتتاح مصنع "أوبو" للهواتف، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس ثقة العالم في الاقتصاد الوطني.

شهر الانتصارات المتعددة

وأكدت أن كل هذه الإنجازات تحققت في شهر واحد فقط، بينما كانت تحتاج في الماضي إلى سنوات طويلة من الجهد والتخطيط، معتبرة أن أكتوبر 2025 هو شهر الانتصارات المتعددة لمصر في السياسة والاقتصاد والتنمية.

