بسمة وهبة: من الشرق إلى الغرب.. المصريون يشدّون الرحال لرؤية الرئيس السيسي في لحظة تاريخية

قدمت الإعلامية بسمة وهبة تغطية خاصة لبرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة المحور، من العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث شهدت استقبال حاشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكدت الإعلامية أن المصريين من الشرق إلى الغرب يشدون الرحال لرؤية قائدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في لحظة تاريخية.



وأجرت الإعلامية بسمة وهبة عددا من اللقاءات مع أبناء الجالية المصرية، وأكدت عدد من المشاركات، مثل دعاء من مصر وهولندا، أن حضورهم جاء لتجديد دعمهم الكامل للرئيس، مؤكدين حبهم لمصر وفخرهم بالإنجازات التي شهدتها البلاد خلال فترة حكمه، مشيدين بتطور الأوضاع الأمنية والخدمية في الداخل المصري.



وأشار الحاضرون القادمين من ألمانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا إلى أنهم يقفون خلف الرئيس السيسي في كل قراراته، معتبرين أن هذه الزيارة فرصة للتأكيد على وقوف الجالية المصرية في الخارج مع قيادتها الوطنية، مؤكدين أن مصر وجيشها ورئيسها رمز للأمان والفخر لكل المصريين.

