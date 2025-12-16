الأوقاف: متحف قرّاء القرآن الكريم تكريم لعمالقة التلاوة وحفظ لتراثهم

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن افتتاح متحف «قرّاء القرآن الكريم» يعكس اهتمام الدولة بتوثيق وحفظ تراث كبار قرّاء القرآن الكريم الذين أسهموا في ترسيخ المدرسة المصرية في التلاوة.



وأضاف رسلان، خلال مداخلته الهاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن المتحف يهدف إلى تكريم عمالقة التلاوة في مصر، بمشاركة عدد من أبنائهم وأحفادهم.



وأكد على أن أعظم تكريم لهؤلاء القرّاء هو بقاء أصواتهم خالدة تتردد بتلاوة القرآن الكريم عبر الأجيال.



وأوضح أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقرآن الكريم وأهله، وتسعى إلى اكتشاف المواهب الجديدة ورعايتها.وأشار إلى أن المتحف يمثل خطوة أولى قابلة للتوسع والتطوير، من خلال إضافة مقتنيات لقراء آخرين، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.



