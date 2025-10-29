بسمة وهبة: لمست حبا صادقا من الجاليات المصرية دون أي دوافع شخصية

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها فوجئت خلال زيارتها إلى أوروبا بكمٍّ كبير من الشباب المصري الذين نظموا وقفات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن المشهد كان مفعمًا بالحب الصادق والانتماء الوطني.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها تحدثت مع عدد من الشباب المشاركين الذين حضروا من فرنسا وألمانيا وهولندا وغيرها من الدول الأوروبية، لافتة إلى أنهم لم يطلبوا شيئًا ولم يسعوا لمكاسب، بل خرجوا فقط ليعبروا عن حبهم لمصر ورئيسها.

وأوضحت وهبة أنها لم تتمالك نفسها وانضمت إليهم في وقفتهم العفوية، وشاركتهم الهتافات الوطنية، مشيرة إلى أن الشعور بالانتماء الذي لمسته كان مؤثرًا وصادقًا للغاية.

تربية وطنية متجذرة

وأشارت إلى أن هذا المشهد يعكس تربية وطنية متجذرة لدى أبناء المصريين في الخارج، مؤكدة أن الأطفال المشاركين كانوا يدركون أن حب الوطن فضيلة يتعلمونها من أسرهم، وأنهم يرون في الرئيس السيسي رمزًا للقيادة والعمل من أجل الوطن.

