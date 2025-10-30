رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي

فتح رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، النار على محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات عبر منصة «يوتيوب»: «محمد الشناوي، رفض يقعد احتياطي لمصطفى شوبير، في مباراة إيجل نوار البورندي، وقال عنده شد، دلوقتي الشد راح! ودلوقتي بقيت زي الفل».

وأضاف: «الصراحة أول مرة نشوف المهازل دي في النادي الأهلي، محدش يطلع يقولي إنت مالك، الكلام ده مكنش بيحصل في النادي الأهلي، شوبير كان بيقف وبيقعدله إكرامي وثابت البطل احتياطي، الحضري كان بيقعد احتياطي لشويير ومصطفى كمال».

وتابع: «الشناوي، مستواه ضايع ولولا الإعلام في ضهره والله ما يلعب منتخب مصر ولا الأهلي، من أول الموسم بقول حان الوقت أن يكون مصطفى شوبير الحارس الأساسي للأهلي».

وواصل: «عندما أخطأ مصطفى شوبير، الكل هاجمه، والنهاردة المعلق خايف يقول إن الجون اللي دخل بي النادي الأهلي خطأ ميعملوش حارس عنده 15 سنة".

ووجه رضا عبدالعال، رسالة إلى حسام حسن، قائلًا: «حان الوقت أن يكون أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز هو الحارس الأساسي لمنتخب مصر».