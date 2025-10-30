قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء جوف الليل للفرج القريب.. كلمات مستجابة تبدّل حالك وترفعك الدرجات
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر 2026 الكروس أوفر
رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي
قوات الاحتلال تقتحم جنين ونابلس والمستوطنون يواصلون الاعتداءات على المزارعين
جعلت لنا هيبة أمام العالم.. بسمة وهبة توجه رسالة شكر إلى الرئيس السيسي
أبو الحسن يثير الجدل: من ينجب طفلًا في هذا الزمن شديد الأنانية
على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح
هل يجوز ارتداء الذهب الأبيض للرجال؟.. اعرف حكم الشرع
القومي للمرأة ينظم ندوة "معًا بالوعي نحميها- صوتك أمانة" لتعزيز المشاركة السياسية
ترامب وشي في لقاء محوري ببوسان.. اختبار جديد للعلاقات بين واشنطن وبكين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر 2026 الكروس أوفر

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026
ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

وتتوافر تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026، وتنتمي إكسباندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026

تأتى سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4695 مم، وعرض 1750 مم، وارتفاع 1750 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2775 مم .

محرك ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026

تستمد سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 104 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 15.4 ثانية، وتحتاج إلي 5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لترا، وتصل سرعتها القصوي 170 كم/ساعة .

وسائل الأمان في ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026

تحتوي سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026 على العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها ESP .

مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026

زودت سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026 بالكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها زجاج فاميه، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها ريموت كنترول، وبها باور ستيرنج، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مرايات كهربائية، وبها تكييف، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مثبت سرعة، وبها جنوط رياضية، وبها سبويلر خلفي، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح.

سعر ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و300 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و390 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و475 ألف جنيه.

إصدارات السيارات الجديدة السيارات الـ SUV الرياضية ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 اكسباندر موديل 2026 محرك ميتسوبيشي اكسباندر سعر ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

البلوجر مداهم

إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام

ترشيحاتنا

الفنان كريم عفيفي و النجم أشرف عبد الباقي

كريم عفيفي وأشرف عبد الباقي ينضمان إلى فيلم «دماغ ألماظ»

ماجد المصري

ماجد المصري يعلن مشاركته في موسم رمضان 2026 بهذا المسلسل

مهرجان الأفلام الوثائقية

بحضور السفير الروسي.. الأوبرا المصرية تستقبل ملتقى RT Doc الوثائقي تحت شعار زمن الأبطال

بالصور

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد