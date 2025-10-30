مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر 2026 الكروس أوفر

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

وتتوافر تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026، وتنتمي إكسباندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026

تأتى سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4695 مم، وعرض 1750 مم، وارتفاع 1750 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2775 مم .

محرك ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026

تستمد سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 104 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 15.4 ثانية، وتحتاج إلي 5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لترا، وتصل سرعتها القصوي 170 كم/ساعة .

وسائل الأمان في ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026

تحتوي سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026 على العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها ESP .

مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026

زودت سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026 بالكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها زجاج فاميه، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها ريموت كنترول، وبها باور ستيرنج، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مرايات كهربائية، وبها تكييف، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مثبت سرعة، وبها جنوط رياضية، وبها سبويلر خلفي، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح.

سعر ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و300 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و390 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و475 ألف جنيه.