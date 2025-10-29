قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا يحدد 7 محطات لسماع صوت الله في الصلاة: الصمت المقدس والقلب النقي والطاعة هي المفتاح
من 8:30 صباحًا.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
نبيل فهمي: نتنياهو لن يوافق على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشكل صادق
شكرا إنك وقفت الحرب.. الطفلة الفلسطينية ريتاج تكشف كواليس ما دارا خلال لقائها بالرئيس السيسي
نبيل فهمي: إسرائيل لا تريد حربًا مع مصر بشأن سيناء لكنها تحاول فرض أمر واقع على الأرض
طالت أمريكا وأوروبا.. نبيل فهمي: المجتمع الدولي يعيش حالة من الاضطراب الشديد
احترس .. هذه الأطعمة تسبّب حب الشباب
نجوى فؤاد تطمئن جمهورها بعد جراحة دقيقة في العمود الفقري |فيديو
رابط تحديث بيانات تكافل وكرامة 2025 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي
قداسة البابا: استقبال الرئيس السيسي لوفد مجلس الكنائس العالمي تكريم كبير من الدولة
يديعوت أحرونوت: أمريكا تجري مُحادثات مع عدة دول لإقناعها بإرسال قوات إلى غزة
المؤشر العالمي للفتوى: بعض التطبيقات الإلكترونية تمثل خطرًا على العقيدة الدينية والقيم الأخلاقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

اختيار عميد طب الأزهر ممثلا عن الجامعة باللجنة العليا لقانون المساءلة الطبية

الدكتور حسين أبو الغيط
الدكتور حسين أبو الغيط
عبد الرحمن محمد

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم (3971) لسنة 2025م بشأن تشكيل اللجنة العليا لقانون المسائلة الطبية وسلامة المريض برئاسة الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، متضمنًا اختيار الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب للبنين بالقاهرة جامعة الأزهر، عضوًا باللجنة ممثلًا للقطاع الطبي للجامعة. وذلك في خطوة تأكيدية على تميز قطاع الطب بجامعة الأزهر في القاهرة ودمياط وأسيوط. 

من جانبه قدم فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، بهذا الاختيار المشرف الذي يعزز مكانة أساتذة الطب بجامعة الأزهر، ويعكس إسهاماتهم في النهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية ويؤكد دعمهم الكامل لأهداف التنمية المستدامة ويحقق رؤية مصر 2030م.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن الدكتور حسين أبو الغيط يعد من الكفاءات العلمية المتميزة التي تزخر بها جامعة الأزهر.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن هذا الاختيار يعد تأكيدًا على نجاح أساتذة الطب بجامعة الأزهر جنبًا إلى جنب مع نجاح أساتذة الكليات العربية والشرعية مشيرًا إلى أن النجاح منظومة متكاملة.

وأضاف رئيس الجامعة أن كلية طب للبنين بالقاهرة تعد من الكليات الطبية المتميزة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا؛ حيث كانت في طليعة الكليات الطبية الحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، كما كانت سباقة في الحصول على شهادة تجديد الاعتماد الأول، لافتًا إلى أنها الأن في انتظار الاعتماد الثاني قريبًا بإذن الله.

جدير بالذكر أن عميد كلية الطب بالقاهرة يعد من الأساتذة المتميزين في مجال جراحات العمود الفقري على مستوى العالم، وتلقى تعليمه الطبي في جامعات ألمانيا، وعاد إلى مصر وتدرج في العمل القيادي حتى أصبح عميدًا لكلية الطب، وتم انتخابه رئيسًا للجمعية المصرية لجراحة العمود الفقري، وهو من الكفاءات العلمية المتميزة على الصعيدين: المحلي، والدولي.

يذكر أن جامعة الأزهر بها ست كليات للطب؛ اثنتان في القاهرة، واثنتان في دمياط، واثنتان في أسيوط، ويتبع هذه الكليات خمسة مستشفيات جامعية، تضم فرقًا متميزة من الجيش الأبيض تقدم خدمات صحية على مدار الساعة بالمجان لجميع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية؛ انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف المجتمعية على مدار أكثر من ألف عام.

الدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية الطب جامعة الأزهر المسائلة الطبية وسلامة المريض

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

كريم فهمي

كريم فهمي يخرج عن صمته ويرد على واقعة طرده من مهرجان الجونة

وائل فرج ود.أحمد إسماعيل

حركة التنمية المحلية.. محافظ كفر الشيخ يهنئ رئيسي مركز الرياض وحي أول المحلة

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يعلن نتائج التقييم الشهري لأداء المراكز والمدن

تجميل الحدائق في كفر الشيخ

احتفالا بالعيد القومي.. تجميل الحدائق والمتنزهات العامة بكفر الشيخ| صور

بالصور

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

