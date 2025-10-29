اختيار عميد طب الأزهر ممثلا عن الجامعة باللجنة العليا لقانون المساءلة الطبية

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم (3971) لسنة 2025م بشأن تشكيل اللجنة العليا لقانون المسائلة الطبية وسلامة المريض برئاسة الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، متضمنًا اختيار الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب للبنين بالقاهرة جامعة الأزهر، عضوًا باللجنة ممثلًا للقطاع الطبي للجامعة. وذلك في خطوة تأكيدية على تميز قطاع الطب بجامعة الأزهر في القاهرة ودمياط وأسيوط.

من جانبه قدم فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، بهذا الاختيار المشرف الذي يعزز مكانة أساتذة الطب بجامعة الأزهر، ويعكس إسهاماتهم في النهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية ويؤكد دعمهم الكامل لأهداف التنمية المستدامة ويحقق رؤية مصر 2030م.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن الدكتور حسين أبو الغيط يعد من الكفاءات العلمية المتميزة التي تزخر بها جامعة الأزهر.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن هذا الاختيار يعد تأكيدًا على نجاح أساتذة الطب بجامعة الأزهر جنبًا إلى جنب مع نجاح أساتذة الكليات العربية والشرعية مشيرًا إلى أن النجاح منظومة متكاملة.

وأضاف رئيس الجامعة أن كلية طب للبنين بالقاهرة تعد من الكليات الطبية المتميزة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا؛ حيث كانت في طليعة الكليات الطبية الحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، كما كانت سباقة في الحصول على شهادة تجديد الاعتماد الأول، لافتًا إلى أنها الأن في انتظار الاعتماد الثاني قريبًا بإذن الله.

جدير بالذكر أن عميد كلية الطب بالقاهرة يعد من الأساتذة المتميزين في مجال جراحات العمود الفقري على مستوى العالم، وتلقى تعليمه الطبي في جامعات ألمانيا، وعاد إلى مصر وتدرج في العمل القيادي حتى أصبح عميدًا لكلية الطب، وتم انتخابه رئيسًا للجمعية المصرية لجراحة العمود الفقري، وهو من الكفاءات العلمية المتميزة على الصعيدين: المحلي، والدولي.

يذكر أن جامعة الأزهر بها ست كليات للطب؛ اثنتان في القاهرة، واثنتان في دمياط، واثنتان في أسيوط، ويتبع هذه الكليات خمسة مستشفيات جامعية، تضم فرقًا متميزة من الجيش الأبيض تقدم خدمات صحية على مدار الساعة بالمجان لجميع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية؛ انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف المجتمعية على مدار أكثر من ألف عام.