كانت بتلعب بالسلاح.. كواليس إطلاق سيدة النار على زوجها بالشيخ زايد

تحقق النيابة المختصة في إطلاق سيدة الرصاص على زوجها وإصابته بطلق ناري بالكتف أثناء "اللعب" بسلاح ناري بمدينة الشيخ زايد.

واستجوبت النيابة الزوجة المتهمة للوقوف على ملابسات الواقعة وبيان مدى وجود تعمد منها من عدمه.

وتمكنت مباحث الجيزة، أمس من ضبط سيدة أطلقت عيارًا ناريًا على زوجها في منطقة الشيخ زايد.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا يفيد فيه بإصابة شخص بطلق ناري.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبيّن إصابة خفير، 50 عامًا، بطلق ناري في الكتف من فرد خرطوش على يد زوجته، 40 عامًا، عن طريق الخطأ، فأثناء عبثها بالسلاح الناري الخاص بزوجها خرجت رصاصة دون قصد منها ما أدت إلى إصابة زوجها.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.