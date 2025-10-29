حسام عبد الغفار: إطلاق المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية 10 نوفمبر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن أبرز نتائج الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للسياحة الصحية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، تمثل في إقرار المنصة الإلكترونية الموحدة للسياحة الصحية في مصر، موضحًا أنها ستُطلق رسميًا خلال فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والتنمية والسكان في العاشر من نوفمبر 2025.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذه المنصة ستكون البوابة الرسمية للسائحين الراغبين في تلقي خدمات علاجية أو استشفائية داخل مصر، حيث تتيح لهم التقدم إلكترونيًا للحصول على تأشيرة الزيارة، وترتيب جميع تفاصيل الرحلة بدءًا من اختيار المؤسسة الصحية المناسبة وحتى تنظيم الجولات السياحية لمرافقيهم.

وأوضح، أن المنصة تغطي جميع مراحل تجربة السائح الصحي، سواء كانت لأغراض العلاج أو الاستشفاء أو النقاهة بعد التدخلات الجراحية.

وذكر، أن مفهوم السياحة الصحية في مصر يشمل مختلف أنواع الخدمات الطبية والعلاجية والاستشفائية، بدءًا من المستشفيات والمراكز العلاجية وصولًا إلى أماكن الاستشفاء الطبيعية مثل واحة سيوة وغيرها من المواقع التي تتمتع بخصائص علاجية.

وأكد أن الدولة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر فقط، بل تقوم بدور المنظم والمشرف على القطاع لضمان جودة الخدمات، مع دعم مقدميها من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأهلية.

وأشار عبد الغفار إلى أن المنصة الجديدة ستتضمن خريطة شاملة لمقدمي الخدمات الصحية والسياحية المعتمدين، تشمل مراكز علاج الأسنان والجراحات التجميلية والاستشفاء الطبيعي وغيرها من المجالات التي تتمتع فيها مصر بقدرات تنافسية عالية.

وأوضح أن المنصة ستوفر متابعة رقمية متكاملة لرحلة المريض منذ لحظة قراره القدوم إلى مصر وحتى عودته إلى بلاده، من خلال تطبيق خاص على الهاتف المحمول يتيح التواصل المستمر وتقييم الخدمة.

