زاهي حواس: المتحف المصري الكبير سيسترد تكلفته خلال عامين فقط

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، إنّ افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل أعظم حملة ترويجية لمصر في التاريخ الحديث، مشيرًا إلى أن 500 محطة تليفزيونية عالمية ستنقل الحدث، وهو ما يعادل دعاية قيمتها مليارات الدولارات تقدمها مصر مجانًا للعالم.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن هذا المتحف سيسترد تكلفته التي بلغت مليارًا ونصف المليار دولار خلال عامين فقط، بفضل العائد الاقتصادي والسياحي الضخم الذي سيحققه، موضحًا أن هذا العائد لن يقتصر على قطاع السياحة فحسب، بل سيمتد إلى مختلف شرائح المجتمع المصري.

وأكد حواس أن توافد السياح سيؤدي إلى انتعاش الأسواق والفنادق والمطاعم والنقل الجوي والنهري، وأن كل مصري سيشعر بالفائدة المباشرة من هذا الحدث الثقافي العالمي، لأن السياحة تمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد الوطني.

وختم حواس بأن مصر بعد افتتاح المتحف ستدخل مرحلة جديدة من الحضور العالمي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع ليس مجرد متحف، بل رسالة حضارية واقتصادية تؤكد أن مصر قادرة على الجمع بين الماضي المجيد والمستقبل الواعد.