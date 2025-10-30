مفبركة وهقاضيهم.. أحمد موسي يحذر من صفحات مشبوهة تنشر كلاما على لسانه

عبر الإعلامي أحمد موسي عن غضبه من بعض الصفحات المغرضة التى تفرك و تروج لإكاذيب و شائعات ضدة لم يدل بيها أطلاقا، متوعدا بالتحرك الفورى لمقاضاة القائمين على تلك الصفحات.

و كتب أحمد موسي عبر موقع أكس: تحذير أرسل لى عدد من المشاهدين المحترمين بعض الصفحات التى تنشر كلام مفبرك وتنسبه لى والغريب ان هذه الصفحات نشرت نفس الكلام المفبرك مع صورة موحده .

وتابع: و سوف اتقدم ببلاغات الى المستشار محمد شوقى النائب العام ضد هذه الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تفبرك وتنشر الأكاذيب وكانهم مجموعة من الخلايا النائمة لها هدف محدد من فبركة ونشر كلام لم يصدر عنى طوال تاريخى الصحفى والاعلامى منذ قرابة ٤٠ عاما .

و أضاف:وكلفت المحامى الكبير الأستاذ عمر الأصمعى المستشار القانونى بالتحرك الفورى لمقاضاة القائمين على تلك الصفحات وملاحقة كل من فبرك ونشر وضلل الرأى العام.