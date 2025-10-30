قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
لوموند: المتحف المصري الكبير ركيزة اساسية لاستراتيجية طموحة لتطوير السياحة
الرئيس الصيني: واثقون وقادرون على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات
مفبركة وهقاضيهم.. أحمد موسي يحذر من صفحات مشبوهة تنشر كلاما على لسانه
العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه
فى مشادة مع زميلها .. معلمة تفقد وعيها بمدرسة فى بنها
عيش التجربة مجانا .. التقط صورتك التذكارية في المتحف المصري الكبير
خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا
تشكيل هجومي | بيراميدز يحشد القوة الضاربة المتوقعة بـ إياب التأمين الإثيوبي
حكم تأخير صلاة الفريضة لعدم الاغتسال من الجنابة .. الموقف الشرعي
وزيرة التضامن تكرم آباء يمثلون نموذجا جيدا في تربية الأبناء ودعم الأسرة
القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مفبركة وهقاضيهم.. أحمد موسي يحذر من صفحات مشبوهة تنشر كلاما على لسانه

أحمد موسي
أحمد موسي
ميرنا محمود

عبر الإعلامي أحمد موسي عن غضبه من بعض الصفحات المغرضة التى تفرك  و تروج لإكاذيب و شائعات ضدة لم يدل بيها أطلاقا، متوعدا بالتحرك الفورى لمقاضاة القائمين على تلك الصفحات.

و كتب أحمد موسي عبر موقع أكس: تحذير أرسل لى عدد من المشاهدين المحترمين بعض الصفحات التى تنشر كلام مفبرك وتنسبه لى والغريب ان هذه الصفحات نشرت نفس الكلام المفبرك مع صورة موحده .

وتابع: و سوف اتقدم ببلاغات الى المستشار محمد شوقى النائب العام ضد هذه الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تفبرك وتنشر الأكاذيب وكانهم مجموعة من الخلايا النائمة لها هدف محدد من فبركة ونشر كلام لم يصدر عنى طوال تاريخى الصحفى والاعلامى منذ قرابة ٤٠ عاما .

و أضاف:وكلفت المحامى الكبير الأستاذ عمر الأصمعى المستشار القانونى بالتحرك الفورى لمقاضاة القائمين على تلك الصفحات وملاحقة كل من فبرك ونشر وضلل الرأى العام.

أحمد موسي الإعلامي أحمد موسي صفحات تفبرك كلام أحمد موسي أحمد موسي يحذر من صفحات تفبر تصريحاته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الشناوي

رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي

ترشيحاتنا

حزب مستقبل وطن

سلع بأسعار مخفضة.. حزب مستقبل وطن يطلق مبادرة كلنا عائلة واحدة بمدينة نصر

خارجية النواب تعقد اجتماع تعديل قانون الرسوم على مباني الوزارة بالخارج

خارجية النواب تعقد اجتماع تعديل قانون الرسوم على مباني الوزارة بالخارج

مجلس النواب

"طاقة النواب" توافق على تعديل اتفاق محطة الضبعة لإسناد أعمال الحماية المادية للمقاول الروسي

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد