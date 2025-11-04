قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنمروا على ابنتها لقصر قامتها.. سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة بالتجمع
سوريا.. قرار بإعادة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى ديوان الخارجية
الداخلية تجري قرعة الحج في 5 محافظات اليوم.. تعرف عليها
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية داخل مرفق السكك الحديدية
تعديل وزاري مرتقب.. ومصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة
كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة.. اليوم
الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة بغزة
التعليم تنفي تدريس مادة "اللغة الهيروغليفية" لطلاب الثانوية العامة
هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة
الأوقاف تطلق أكثر من 586 قافلة دعوية بالمدارس لتعزيز احترام الكبار
مصير الخبز السياحي بعد تحرك السولار.. الشعبة توضح
رئيس نادي الأسير الفلسطيني: قانون «إعدام الأسرى» الهدف منه تشريع جرائم الاحتلال
تعديل وزاري مرتقب.. ومصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة

أثارت تصريحات الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري جدلاً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد توقعه بإجراء تعديل وزاري بعد الانتخابات البرلمانية، وأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لن يكون رئيساً للحكومة الجديدة، وذلك بعد أن ظل في هذا المنصب لمدة 8 سنوات.

ورد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، على سؤال " هل سيكون هناك مجلس وزراء جديد بعد الانتخابات البرلمانية وهل هناك رئيس وزراء جديد أم سيستمر الدكتور مصطفى مدبولي".

وقال مصطفى بكري، خلال حواره برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مع الإعلامي عمرو أديب،  إن القانون لا يلزم رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية.

حكومة جديدة



وأوضح أنه يتوقع وجود حكومة جديدة، بعد الانتخابات، وأن تلك الحكومة ستكون بدون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أنه لا يوجد لديه معلومة بخصوص تشكيل الحكومة وتغيير الدكتور مدبولي، لكن هذا مجرد توقع.

ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي قدم الكثير خلال الـ 8 سنوات الماضية، وأن مدبولي يتميز بالكثير من الأشياء الخبرات، وقد ينتقل لأي مكان آخر للاستفادة من خبرته.

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية لمجلس النواب 2025

وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات أكثر من وسيلة إلكترونية وهاتفية للاستعلام بسهولة عن مكان اللجنة الانتخابية وموقف الناخب من القيد في الجداول، باستخدام الرقم القومي فقط، وذلك ضمن جهود الدولة لتيسير المشاركة الانتخابية وتعزيز الوعي بدور المواطنين في العملية الديمقراطية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن خدمة الاستعلام متاحة مجانا لجميع المواطنين عبر الموقع الرسمي للهيئة، أو من خلال التطبيق الإلكتروني على الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عبر الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية القصيرة، بما يتيح لكل ناخب معرفة مقر لجنته دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية.

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات:
يمكن للمواطنين معرفة لجنتهم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة على الرابط التالي: 
(https://www.elections.eg).


وتتم الخطوات على النحو الآتي:
1. الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
2. الضغط على أيقونة  استعلم عن لجنتك الانتخابية  من الصفحة الرئيسية.
3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة.
4. الضغط على زر  استعلام .
5. تظهر فورا جميع بيانات الناخب، وتشمل:

 اسم اللجنة الانتخابية.
 رقم اللجنة الفرعية.
 رقم الناخب في الكشوف.
 عنوان المقر الانتخابي.
 موقف الناخب من القيد في الجداول الانتخابية.

