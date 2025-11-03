قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا ومنحناها فرصة للبقاء.. والشرع سيأتي للبيت الأبيض
ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية
ساندي لصدى البلد: فخورة بإخراج حماة الوطن باحتفالية المتحف المصري الكبير
دعاء الفرج القريب.. كلمات مستجابة في الثلث الأخير من الليل
مجدي الجلاد: نظام القائمة المطلقة بانتخابات النواب لا يصلح مع النموذج المصري
الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين
أسعار ومواصفات بايك X35 موديل 2025 في السعودية
انفجارات عنيفة شرق غزة جراء نسف الاحتلال أبنية سكنية
كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026
ما هي مواضع الدعاء المستجاب في الصلاة؟.. اعرف سُنة النبي
موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 والقنوات الناقلة
وزير الطاقة الأمريكي: لا نخطط لتفجيرات نووية في الوقت الراهن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

كريمة أبو العينين
كريمة أبو العينين
كريمة أبو العينين

مما لاشك فيه ان مفهوم البشر للخسارة يختلف كلية عما يراه رب السماء والارض ومابينهما . وأكم من أحزان غطت حياتنا بفقدان ضلوع لنا من أضلع حياتنا وظننا ان حياتنا انتهت الا أن رحمة ربنا كانت أعظم وأبقى وأجمل . 

حكايات كثيرة وعبر تمر بنا كى تشدد قوتنا وتعضد عزيمتنا كى نستمر ونتقبل ونرضى وربما نتحدى الازمات وقد ننتصر عليها . الخسارة الحياتية يتم التعامل معها بالصبر والاحتساب على من افقدونا استقرارنا وسعادتنا ، ولكن خسارة رجال الاعمال والشركات الكبرى لها مذاق مختلف فهى تعنى النهاية وقيام شركات اخرى على عظام المتهالكين الذين اعلنوا خسارتهم وكلهم أسى وحزن وألم .ففي المؤتمر الصحفي الذي أُعلن فيه عن بيع شركة “نوكيا” إلى “مايكروسوفت”، أنهى الرئيس التنفيذي كلمته بجملةٍ أصبحت رمزًا لنهاية مرحلة: " لم نفعل شيئًا خاطئًا.. ولكن بطريقةٍ ما خسرنا.” وفور انتهاءه من هذا التصريح غلبته دموعه وعلا صوته بالبكاء والنحيب  لتمتزج دموعه المخلصة بدموع فريقه الذى بدأ معه البدايات والنهايات ايضا .فلم تكن نوكيا سيئة الإدارة، لكنها لم تتغيّر، العالم كان يتغيّر بسرعة من حولها.

أما هى فقد تأخرت عن مواكبة التطور فخسرت مكانها في القمة، بل وخسرت وجودها نفسه. خسارة نوكيا ألقت برسائل مفادها أنه من  لايتغيّر، يُستبعَد وأكدت ايضا على انه من يتوقف عن التعلّم، يتجاوزه الزمن ويتخطاه ويتركه فى مكانه.

ومن بين اهم الدروس المستفادة من خسارة نوكيا وبيعها وزوال عرشها ان الفشل الحقيقي ليس أن تخسر، بل أن تظن أنك عرفت كل شيء؛ فالتعلّم ليس خيارًا بل هو شرطا للبقاء..وخسارة نوكيا تعيدنا الى الواقع الاسرى والى حديث الكثير عن تفانيهم فى اداء واجباتهم الاسرية ومع ذلك لم تستمر حياتهم العائلية ووقع الهجر والانفصال ، الكل يؤكد انه لم يقصر ويتساءل لماذا لم يعترف الاخر بالفضل وتستمر الحياة بحلوها ومرها ؟ الكل يتحدث كثيرا عن حياة أسرية بذل فيه النفيس والغالى من اجل ادخال السعادة  والسرور على كل من فيها ؛ ومع ذلك لم تتم سعادته وتركته الحياة وحيدا بعد ان كانت حياته مستقرة وآمنة ، كل الخاسرون يلطمون خدودهم وينعون حظهم من الدنيا ، يصرخون ألما ويعلو صوتهم بأنهم لم يقصروا فلماذا تركهم الاخر وابتعد عنهم ونسى الفضل فيما بينهم !! هذه الاصوات المتعالية والحظوظ الناعية والقلوب المتعبة؛  نسيت ان رؤية الخالق للخسارة البشرية تختلف كلية  لما يراه وينتظره البشر ؛ خسارة الابن بوفاته او بعقوقه وجحوده ماهى الا ابتلاء ومنزلة فى الجنة ، خسارة الزوج او الزوجة وتنصل ايا منهما من الاخر ونسيان الفضل ربما يكون خيرا لايعلمه المبتلى وربما يكون امهال من الله للظالم فربما يرجع عن ظلمه وربما يستمر فيأخذه أخذ عزيز مقتدر . ذهب احد الطيبين الى الشيخ جاد الحق شيخ الازهر الاسبق رحمه الله وقال له : أشعر بأن هذه الدنيا بنيت على ظلم ، وأن الظالمين هم الذين اخذوا كل حظوظهم وكل متاعهم ، بل اننى على يقين أن أسوأ خلق الله معيشة ورزقا ودنيا هم المسلمين ، فكيف أن يفعل بنا ربنا الذى وصفنا بأننا خير أمة أخرجت للناس كل هذا البلاء وكيف يجعل للكافرين علينا سبيلا وكيف وكيف وكيف !! وبكى المبتلى ولم يكمل شكواه وهنا اقترب مولانا منه وقال “ بسم الله الرحمن الرحيم.. ليتنى قدمت لحياتى ”.

يابنى هذه ليست الحياة هذه وصلة بين البداية الوهمية والحياة الابدية ، فى هذه الوصلة تبتلى وتنقى من كل الشوائب لتسير الى الحياة وانت لامع القلب والوجه ..لم نفعل شيئا خاطئا ولكننا بطريقة ما خسرنا ، لأننا لم ندرك الهدف والغرض الحقيقى من كل شىء واى شىء وخاصة الابتلاء ….

رب السماء الخسارة الحياتية المؤتمر الصحفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

الاهلي

قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي في يناير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

هانز فليك

فليك يشيد بثنائي برشلونة

صورة من اللقاء

ياسر ريان: كل لاعب عايز ياخد اللقطة في الأهلي

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوج بالسوبر المصري.. وعبدالحفيظ مطالب بالتدخل فوررا

بالصور

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد