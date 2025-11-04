فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

هل تعلمين أن البيض من أكثر الأطعمة التي أثارت الجدل في عالم التغذية؟ فمنذ سنوات طويلة وهو يُلقب بـ الوجبة الكاملة، لكن البعض يخاف منه بسبب الكوليسترول، فأيهما الأفضل لصحتك، البيض المسلوق أم المقلي؟

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

كشف موقع هيلثي عن فوائد وأضرار البيض بكل أنواعه، لتختاري بنفسك الطريقة الأنسب لك ولأسرتك

القيمة الغذائية للبيض

البيضة الواحدة الصغيرة تحتوي على:

6 جرامات من البروتين عالي الجودة.

5 جرامات من الدهون الصحية.

فيتامين D وB12 والحديد والكالسيوم والزنك.

الكولين، وهو عنصر مهم جدًا لتقوية الذاكرة وصحة الدماغ.

أي أن البيض ببساطة خزان غذائي صغير يجمع ما يحتاجه الجسم من عناصر في وجبة واحدة.

فوائد البيض المسلوق

1. صديق الرجيم والرشاقة

البيض المسلوق منخفض السعرات حوالي 70 سعراً حرارياً فقط، وغني بالبروتين الذي يمنحك شعوراً بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل رغبتك في تناول الطعام.

2. يقوي المناعة والعظام

يحتوي على فيتامين D الضروري لامتصاص الكالسيوم، ما يجعل البيض خياراً ممتازاً للحفاظ على صحة العظام والأسنان خصوصًا للأطفال وكبار السن.

3. يعزز صحة المخ والذاكرة

يحتوي البيض المسلوق على الكولين، وهو عنصر أساسي في بناء خلايا المخ وتحسين التركيز والقدرات الذهنية، خصوصًا لدى المراهقين والطلاب.

4. يحافظ على صحة الشعر والبشرة

يعمل فيتامين B12 والبروتين الحيواني على تغذية الشعر من الجذور والحفاظ على بشرة نضرة خالية من الشحوب.

5. مفيد للحامل

يُعد من أفضل مصادر الفيتامينات والمعادن الطبيعية للحامل، لأنه يساعد على تكوين خلايا مخ الجنين بفضل الكولين وحمض الفوليك.

فوائد البيض المقلي

1. مصدر سريع للطاقة

عند قلي البيض، تزداد نسبة الدهون، فيمنح الجسم طاقة فورية، ما يجعله مناسبًا كوجبة صباحية نشيطة قبل العمل أو التمارين الرياضية.

2. طعم شهي ومشبع أكثر

البيض المقلي يعطي نكهة أقوى تجعله مفضلاً عند الأطفال والرجال، ويمكن تحضيره بطرق مختلفة كالعين أو العجة أو البيض بالبسطرمة.

3. يساعد في امتصاص بعض الفيتامينات

إضافة الزيت أو الزبدة أثناء القلي تساعد على امتصاص فيتامينات A وD وE الذائبة في الدهون.

أضرار البيض عند الإفراط

رغم فوائده الكثيرة، فإن الإفراط في تناول البيض، خصوصًا المقلي، قد يؤدي إلى مشكلات صحية:

1. زيادة الكوليسترول

صفار البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، لذلك يُنصح بتناوله باعتدال، خاصة لمرضى القلب والضغط.

2. زيادة الوزن

البيض المقلي بالزيت أو الزبدة يحتوي على سعرات حرارية مضاعفة مقارنة بالبيض المسلوق، ما يجعله خيارًا غير مناسب لمن يتبعون حمية غذائية.

3. خطر البكتيريا

تناول البيض غير المطهو جيدًا قد يعرضك لخطر الإصابة ببكتيريا السالمونيلا التي تسبب التسمم الغذائي، لذا يجب طهيه جيدًا.

4. مشكلات في الهضم

الإكثار من تناول البيض المقلي قد يسبب ثقلًا أو انتفاخًا، خاصة لمن يعانون من مشاكل في الكبد أو القولون.

أيهما أفضل لصحتك: المسلوق أم المقلي؟

إذا كنتِ تبحثين عن وجبة صحية وقليلة السعرات، فالبيض المسلوق هو الأفضل بلا منازع.

أما إذا كنتِ بحاجة إلى طاقة فورية أو تمارسين نشاطًا بدنيًا عاليًا، فيمكنك تناول البيض المقلي لكن بكمية معتدلة وبزيت صحي مثل زيت الزيتون.

ويمكنك المزج بينهما في الأسبوع: مرتين مسلوق ومرة مقلي فقط للحفاظ على التوازن.

نصائح لتناول البيض بطريقة صحية